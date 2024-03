Lidé si osahají Závišův kříž. Haptický model je z epoxidové pryskyřice

Závišův kříž patří mezi nejcennější klenoty Česka. Jedná se o umělecké dílo s nevyčíslitelnou hodnotou. Teď si na něj budou moct lidé ve vyšebrodském klášteře dokonce i sáhnout a pořádně ho prsty prozkoumat.

Nepůjde však o originál, ale o věrnou kopii – takzvaný haptický model. Ten je určený především nevidomým návštěvníkům či těm, kteří mají poruchu zraku.

V těchto dnech kopii kříže dokončuje Jaroslav Svoboda, absolvent katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Model ještě bude doplněný popisem konkrétních námětů v Braillově písmu a QR kódy, které budou odkazovat na texty v češtině, angličtině a němčině a na mluvený text.

„Kompletní haptický model tvoří tři části. Samotný kříž je zhotovený v přesné velikosti originálu. Krista, jenž je na vyšebrodské památce umístěný vprostředku na přední straně, jsem převedl do velikosti, která odpovídá čtyřem dlaním průměrného dospělého člověka,“ popisuje autor novinky, již vytvořil z epoxidové pryskyřice.

„Zlaté emaily svatých, které jsou na zadní straně Závišova kříže, jsme trojnásobně zvětšili oproti originálu a zároveň převedli do reliéfní podoby. Všechna díla jsme navíc zasadili do tmavého dubového podkladu, který by měl zvýraznit jejich zlatý odstín,“ doplňuje Jaroslav Svoboda.

Model kříže bude vystavený v cisterciáckém klášteře během nadcházející turistické sezony. Lidé však nepřijdou ani o originál. Závišův kříž, v němž má být uložený pravý kousek dřeva z kříže, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus, bude letos vystavený od 1. července do 30. září v gotické Rožmberské oratoři klášterního kostela.

Jaroslav Svoboda nepracuje pro klášter poprvé. Před dvěma lety vytvořil haptický model Madony vyšebrodské. Ten je vystavený v gotické klášterní galerii a je velmi vyhledávaný právě nevidomými a slabozrakými návštěvníky.

„Jak to v galeriích bývá, hodnotné exponáty jsou za sklem, nelze se jich dotknout. Ovšem haptické modely nám umožňují ideálně doplnit vjem, ať už je návštěvník nevidomý, nebo není,“ uvedl správce majetku cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě Petr Dvořák.

Haptické modely z dílen pedagogické fakulty mohou návštěvníci najít i v klášterním kostele na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích či na zámku Kratochvíle.