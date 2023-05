Obce u Temelína se smířily s elektrárnou, ale sklad jaderného odpadu odmítají

Obce dotčené průzkumem dostávají při žádosti jednorázově milion korun, při stanovení průzkumu ročně 600 tisíc korun plus 400 tisíc za každý zasažený katastr. Po vytyčení chráněného území dostane obec jednorázově 60 milionů, k tomu 600 tisíc ročně a dalších 600 tisíc za každý zasažený čtvereční kilometr z katastru. Finální místo pro sklad vybere stát do roku 2028, ten vznikne do roku 2050. Dotčeným obcím poté stát slibuje poplatky ze stoletého provozu úložiště – čtyři miliony ročně a 10 tisíc za každý metr krychlový uloženého odpadu, k tomu poplatky podle geologického zákona.

Zdroj: SÚRAO