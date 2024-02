Tábor slaví 600 let od smrti Žižky, představí film a zorganizuje bitvu

První událostí bude 21. února slavnostní otevření nové výstavy v Husitském muzeu, která je Žižkovi věnovaná. Ta je nyní přístupná ve zkušebním režimu.

Návštěvníci i obyvatelé města dále uvidí rekonstrukci historické bitvy u klokotského kláštera. Vrcholem Žižkova roku bude předpremiéra nového životopisného dokumentárního filmu, na kterém město spolupracuje s Českou televizí.

„Dokument se bude jmenovat Pravda o Žižkovi. Spolupracujeme na něm se stejnými lidmi, s nimiž jsme připravovali v roce 2020 dokument o Táboru. Podle statistik jej vidělo přes 600 tisíc diváků. Znamená to, že patří mezi nejsledovanější dokumenty,“ uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík.

Autoři se v novém snímku zaměří na život vojevůdce, a to od jeho narození v Trocnově na Českobudějovicku až po jeho smrt při obléhání Přibyslavi na Havlíčkobrodsku roku 1424.

„Tvůrci dokumentu chtějí přinést nová fakta o Žižkovi. Ústřední postavou by měl být takzvaný pátrač, který bude hledat dostupné údaje a vysvětlovat i domněnky ze Žižkova života. Pátračem by mohl být herec Jaroslav Plesl, který má rád historii,“ řekl starosta Pavlík.

Náklady na výrobu dokumentu o délce 52 minut budou více než dva miliony korun. Tábor uhradí polovinu, druhou část zaplatí Česká televize. Část peněz by mohl pokrýt grant od ministerstva kultury. Na natáčení se mimo jiné podílí i historik Petr Čornej.

„Tábor ve skutečnosti Jan Žižka nezaložil. Do obce radikálních husitských bratří a sester však dorazil už 27. či 28. března 1420. Téměř okamžitě byl zvolen jedním ze čtyř zdejších hejtmanů s pověřením vybudovat a vést táborské vojsko,“ informoval Čornej, který se zaměřuje na období husitství.

„V čele vojska dosáhl svých největších triumfů, když se výrazně podílel na porážce dvou křížových výprav, organizovaných papežstvím a římským králem Zikmundem s cílem vykořenit husitství a jím navržený program nápravy křesťanské církve a společnosti,“ připomněl Čornej.

Věnují mu část programu

„V sobotu 22. června odehraje Jihočeská filharmonie pod taktovkou Jana Kučery symfonický koncert na Žižkově náměstí. O měsíc později se návštěvníci i obyvatelé města mohou těšit na rekonstrukci historické bitvy Dobytí hradu Příběnic, která bude na louce u klokotského kláštera. Připomínky výročí vyvrcholí mezi 10. a 12. říjnem,“ nalákala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková.

Po pietě 10. října bude následovat v gotickém sále Husitského muzea přednáška Petra Čorneje. V den šestistého výročí Žižkovy smrti 11. října bude mít předpremiéru dokument Pravda o Žižkovi v kině Svět. O den později lidé v Tismenickém údolí zažijí zájemci pravý Žižkův vojenský Tábor s ukázkou husitského výcviku.

Také každoroční městské slavnosti Táborská setkání slavnému vojevůdci věnují část svého programu. Žižkovo výročí bude dokonce ústředním tématem festivalu, který se pořádá v polovině září.

„Letošní ročník bude připomínat šest set let úmrtí hejtmana i čtyřicet let partnerství s německým městem Kostnice. Součástí budou průvody, zahajovací ceremonie, středověká tržiště, hudební vystoupení nebo historické uličky,“ předeslala Šimková za organizátory. Základní vstupenky na třídenní festival jsou do 6. září k zakoupení za 250 korun. Při koupi těsně před festivalem si zájemci připlatí stokorunu.