Správce: Když začali všichni podnikat, ženu napadlo pronajmout si Černou věž

Historie Městská rada schválila stavbu nové hlásné a strážní věže v roce 1547. Napřed museli stavitelé prostor vyztužit dubovými pilotami. Práce trvaly od roku 1549 až do roku 1577. A proč je to vlastně Černá věž? Traduje se, že označení souvisí s velkým požárem Českých Budějovic v roce 1641, při kterém měl povrch kamenných kvádrů zčernat. Ve skutečnosti se označení Černá věž začalo objevovat až kolem roku 1890. Právě v 19. století opadaly poslední zbytky malované omítky a povrch kamenů zčernal, pravděpodobně v důsledku znečištění ovzduší rozvojem průmyslu a spalováním uhlí. Dnes je to oblíbený turistický cíl. Na ochoz, který je ve výšce 46 metrů, vystoupáte po 225 schodech. Cestou míjíte šest zvonů, Bumerin, Budvar, Marta, Octava, Maria a Stříbrný zvon. Vstupné pro dospělé stojí 50 korun.