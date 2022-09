Jan Severa má rád výzvy, proto na kole objel za 16 dní celou republiku

Stejně jako u jiných sportů, i na cyklistice lákají Jana Severu převážně namáhavé sportovní výkony, které jsou daleko za hranicí běžné cykloturistiky. Jeho zatím největší akcí byla šestnáctidenní cesta po hranicích České republiky, na kterou se vydal koncem července.

„Za tu dobu, co jezdím, jsem se svým kamarádem projel Šumavu, Krušné, Jizerské i Orlické hory nebo České Švýcarsko. Moc už mi toho v Česku nezbývalo, tak jsem se rozhodl vše spojit do jednoho výletu,“ popsal vznik svého nápadu Severa.

Díky svému podnikání v oblasti marketingu má na podobné sportovní výzvy dostatek volného času. Druhým důvodem pak byla jeho potřeba odůvodnit si koupi nového drahého kola.

Při svém putování kolem republiky ujel asi 1 750 kilometrů a našlapal více než 25 tisíc výškových metrů. „Většinou jsem denně dával 180 kilometrů s převýšením 1 500 metrů,“ upřesnil Severa.

Sportu se věnuje celý život, a tak neabsolvoval žádný speciální trénink. Podle něj bylo nejdůležitější naplánovaní a odhodlání.

„Za cestu vás několikrát napadne, že už vás to nebaví, že to nezvládnete a že se na to chce vykašlat. Proto je dobré mít správnou motivaci. Dalším bodem je zodpovědné připravení trasy a vybavení,“ vysvětlil s tím, že jeho nejvíce motivoval onen sportovní výkon, který si předsevzal.

I přes sportovního ducha a silné odhodlání se Severovi krize nevyhnula. „Tělo se začalo ozývat třetí den, ale měl jsem ještě dost odhodlání a nadšení a vydržel jsem to až do pátého. Pak jsem přestával věřit, že to opravdu zvládnu. Ujel jsem sotva 35 kilometrů a celý den jsem se léčil v kempu,“ popisuje už s úsměvem Severa.

Díky zkušenostem z předchozích cest se z krize otřepal a další cesta už byla téměř bezproblémová. Jediné nepříjemnosti mu způsobovaly rozmary počasí. „V noci byla zima a jednou mě zastihla opravdu silná bouřka. Kvůli děravé karimatce jsem se pak musel koupat ve dvanácti stupních a hledat, odkud z ní uniká vzduch,“ vzpomíná.

Kvůli fyzické náročnosti neměl bohužel mnoho času na obdivování okolní přírody, ale několik míst ho zaujalo a hodlá se na ně vrátit společně se svou přítelkyní a v klidu si je vychutnat.

Největší předností takto dlouhé cesty, na které je člověk jen sám se sebou, je podle něj zejména dostatek času na přemýšlení. „Při cestě jsem si uvědomil, že mě kolo opravdu baví a rád bych se mu věnoval ještě více, i proto jsem založil blog honzajede.cz, kde jsem svoji výpravu popsal,“ sdělil Severa s tím, že je to i závazek a on už musí přemýšlet, co dalšího na své stránky přidá.

„Zatím je to hodně otevřené, láká mě Evropa, ale klidně bych se vydal i dál,“ konstatoval.