Zoologická zahrada sídlící ve Větrovech spadajících pod Tábor letos výrazně rozšířila celý mývalí výběh a zázemí. Už nějaký čas je jedinou zoo v Česku, která může mývaly severní nejen chovat, ale i přijímat.
„Nyní jsme získali další výjimku, kterou máme podle našich informací jako jediní v celé Evropské unii. Díky ní můžeme chované mývaly také množit, což žádná jiná evropská zoo či záchranné centrum nemůže,“ popsal ředitel táborské zoo Evžen Korec.
Tisíc metrů čtverečních pro 13 zvířat
Výjimku získali, protože plánují rozšířit svůj úspěšný výzkum dlouhověkosti také o mývaly. Nyní jich mají třináct. Dostávají se tam i díky tomu, že se na zoo občas obrátí lidé, jimž není osud mývalů odchycených v přírodě lhostejný.
Aktuálně mají zvířata v nejvelkorysejším záchranném centru pro mývaly v Česku k dispozici zhruba tisíc metrů čtverečních i s jezírkem.
„Roztomilý a mezi návštěvníky oblíbený mýval severní patří mezi několik desítek druhů zvířat a rostlin, které se jako invazivní nesmí v EU chovat či pěstovat. Zákaz se netýká jen soukromých chovatelů, ale také zoologických zahrad, ve kterých mohou chovaná zvířata pouze dožít,“ vysvětlil Korec.
„Je to nedomyšlené,“ říká Korec
Kromě mývala má táborská zoo výjimku také pro chov nosála červeného, kterého může jako jediná zoo v Česku a pravděpodobně i v Evropě také rozmnožovat. Nařízení Evropské unie o invazivních druzích považuje Korec za nedomyšlené a dlouhodobě ho kritizuje.
Do pasti na zloděje slepic se chytil mýval. Už má nový domov v táborské zoo
„Zásadním problémem je to, že invazivní druhy určuje směrnice EU plošně, aniž by brala v potaz lokální specifika,“ upozornil a přidal, že typickým příkladem je ibis posvátný, jehož chov je zakázaný i v severoevropských zemích, kde by přitom ve volné přírodě nepřežil. Stejně tak ani nosál červený nedokáže přežít mrazivé teploty, tudíž pro naši přírodu v Česku problém nepředstavuje.
„Společně s dalšími odborníky jsme volali po tom, aby si seznam invazivních druhů mohl sestavit každý stát sám podle vlastních podmínek, bohužel se to nestalo. Jednotlivé země seznam mohou rozšiřovat, ale už ne z něj nějaký druh vyškrtnout. Neprošla ani plošná výjimka pro zoologické zahrady. Chovatelé i návštěvníci zoo tak přijdou o možnost vidět na vlastní oči mnoho oblíbených druhů zvířat,“ konstatoval Korec.
Otevřou i dveře na kliku nebo ledničku
Mýval severní jako všežravec nepohrdne nejrůznějším ovocem, rád si pochutná i na hmyzu, larvách, žížalách či vajíčkách. Ve volné přírodě loví také ryby, sladkovodní korýše, žáby a vodní želvy. Do vody se za potravou vydává velmi často. Žije samotářským životem, pouze při říji připadající převážně na zimní měsíce vyhledává jedince opačného pohlaví.
Na Lounsku řádí mývalové, jinde ondatry a nutrie. Jak Česku škodí invazní druhy
Samci jsou polygamní, což znamená, že se páří postupně s několika samicemi. Naopak samice jsou monogamní a páří se vždy jen s jedním partnerem. Aktivní jsou nejvíce v noci. Mývalové pocházejí ze severní a střední Ameriky. V jižních oblastech USA jsou aktivní po celý rok, kdežto v severních oblastech upadají do zimního spánku.
Přední tlapky mají téměř tak šikovné jako opice, jsou schopní otevřít i domovní dveře na kliku nebo ledničku. Pokud mají v dosahu vodní zdroj, svou potravu si před konzumací otírají nebo omývají.