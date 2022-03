Hudební festivaly jako před covidem, přejí si před sezonou organizátoři

Do léta je sice ještě čas, ale pořadatelé už nyní akce naplno chystají. To se týká i táborského hudebního festivalu Mighty Sounds, který musel na dva roky přerušit svou již patnáctiletou tradici. Letos si jeho fanoušci do kalendářů píší datum 8. až 10. července.

„Připravujeme se na to, že festival bude. Plánujeme ho zcela v původní podobě. Seznam interpretů, který jsme chystali pro rok 2020, se nám podařilo až na drobné změny překlopit na letošní rok,“ potvrdila mluvčí festivalu Markéta Štechová.

Pořadatelé lákají hlavně na zámořské skupiny jako Dropkick Murphys, Agnostic Front či Social Distortion. „Máme celou řadu silných kapel, o které jsme každý rok usilovali a podařilo se nám je domluvit i pro letošek,“ ocenila Štechová.

Na Táborsku však nepůjde o jedinou velkou akci. Rozlučkový ročník chystá produkce Footfestu v Želči.

„Měli jsme naplánovaný poslední ročník, který budeme organizovat až letos. Doufám tedy, že situace dovolí, aby akce mohla zůstat bez omezení,“ popsal spolupořadatel akce Martin Janoušek.

UDG či Trautenberk

I organizátorům Footfestu se podařilo udržet většinu kapel bez velkých změn. Prostor se však zmenší na dvě pódia. V programu se objeví známá hudební jména jako Anna K., UDG, Mňága a Žďorp či Trautenberk.

„Končíme hlavně kvůli krizi a placení nákladů na celou produkci. Většina lidí nám zůstala věrná a lístky si ponechala. Za to jsme rádi a je to i jeden z důvodů, proč poslední ročník děláme,“ upřesnil Janoušek.

Lidé se podle něj za kulturou vrací pomalu. Změnily se jejich návyky a chování. „Jako pořadatelé si to uvědomujeme, ale asi si to neuvědomují kapely. Ty se vrátily k režimu před covidem, což bude pro festivaly likvidační. Vstupné neroste tak rychle jako náklady. Navíc nyní je těchto akcí spousta, už to není nic výjimečného,“ uvažoval.

Na jubilejní 20. ročník, který připadá na 23. až 25. června, zve Josef Kašpar, dramaturg festivalu Přeštěnice na Písecku. I na tuto akci si většina lidí lístky ponechala.

„Trošku jsme bojovali s tvorbu seznamu interpretů, protože se hodně zvedly ceny. K tomu přibyly i nové honoráře. Festival chceme udělat ve velkém tak, jak jsou na to lidé zvyklí. Ale počítáme i s krizovou variantou, že budou ještě stále platit opatření co se týče počtu osob,“ přiznal Kašpar.

Pokračují i akce v klubech

Sází převážně na české obsazení. „Nakonec nemůže kapela Slade, kterou jsme měli domluvenou už minulý rok. Vsadíme na jistotu a ponecháme hlavně české kapely, které mohou doplnit některé zahraniční,“ nastínil.

Do Přeštěnic by měly dorazit kapely Jelen, Harlej, Arakain s Lucií Bílou, ale například i Hand Grenade či Totální nasazení. Výroční rok připadá i na několik kulturních akcí v Bechyni na Táborsku. Bude to 30. ročník divadelní přehlídky Divadlo v trávě s tradičním termínem na začátku června. Chystá se i 50. ročník koloběžkové grand prix.

„Už potřicáté připravíme festival dechových hudeb, který bude stejně jako loni v zámeckém parku,“ upřesnil ředitel Kulturního střediska Štěpán Ondřich.

Také na oblíbených místech u českých přehrad se v létě plánují festivaly. Ke klasickým místům na Seči a Vranově návštěvníci budou moct nově vyrazit i třeba do Veselských pískoven u Veselí nad Lužnicí. Pátý ročník přivítá kapely Mňága a Žďorp, Mirai, Jelen, UDG či Atmo music, které doplní také Pokáč nebo Pekař.

Český Krumlov každoročně hostí mezinárodní hudební festival, letos napíše 31. ročník. „Měli jsme štěstí, že jsme nemuseli svou tradici přerušit a poslední dva ročníky jsme i přes velmi napjatou situaci uspořádali,“ sdělila za pořadatele Gabriela Rachidi. Diváci se letos mohou těšit na 17 koncertů na jedenácti místech města i jeho okolí.

Akce pokračují i v hudebních klubech. V budějovickém Tempu znají program na celou jarní sezonu, ta začala již na konci února.

„Tento týden 4. března se na pódiu ukáže kapela Monkey Business. V březnu pak nabídneme v programu také komorní koncert Emmy Smetany a Jordana Haje, kapelu Zrní nebo rock‘n‘roll v podobě The Silver Spoon a Deaf Heart,“ pozvala dramaturgyně Adéla Kolářová.