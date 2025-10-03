Hrady CZ míří z Rožmberka k Hluboké. Od zoo budou daleko, ujišťují pořadatelé

  14:48,  aktualizováno  14:48
U části fanoušků nastalo zklamání, jiní se naopak radují a těší se na nové prostředí. Pořadatelé festivalu Hrady CZ oznámili velikou změnu. Tradiční hudební akce se už příští rok neuskuteční nedaleko hradu Rožmberk na Českokrumlovsku, ale stěhuje se k zámku Hluboká na Českobudějovicku.
Areál festivalu Hrady CZ u Rožmberku byl na večerní program slušně zaplněný.
Dalších 12 fotografií v galerii

Areál festivalu Hrady CZ u Rožmberku byl na večerní program slušně zaplněný. | foto: Karel Hrdina, MF DNES

První ročník festivalu v Rožmberku zasadili pořadatelé na okraj městečka, kde žije necelých 400 obyvatel. Areál fotbalového stadionu u Vltavy však nestačil.

Proto už následující rok se vše přesunulo do kopců nad Rožmberk. Na rozlehlé louky se pohodlně vešel areál se dvěma pódii, stanové městečko i parkoviště.

Areál festivalu Hrady CZ u Rožmberku byl na večerní program slušně zaplněný.
Kapela Visací zámek oživila program festivalu Hrady CZ náloží punkových vypalovaček.
Kapela Visací zámek oživila program festivalu Hrady CZ náloží punkových vypalovaček.
V roce 2024 vystoupila na festivalu i kapela Lucie.
13 fotografií

„Poprvé jsme Hrady na Rožmberku zorganizovali v roce 2009. Bez covidového výpadku jsme zde byli patnáctkrát. Jedná se o nádherné a romantické místo s velikou historií, ale také se spoustou produkčních komplikací zejména v oblasti dopravy,“ napsali ve vysvětlení pořadatelé.

Jak se festival rozrostl, dováží například více vody a všeho možného materiálu desítkami kamionů. „To vše je v podmínkách kopcovitého terénu a úzkých příjezdových komunikací na Rožmberku stále komplikovanější,“ dodali.

Festival Hrady CZ míří na Rožmberk, po šesti letech se vrací Kryštof

Od nové lokality u Hluboké si slibují, že bude lépe přístupná z Českých Budějovic, ale i dalších měst a obcí. Festivalový areál vyroste na loukách se spoustou stromů mezi obcí Munice a dvorem Vondrov.

Někteří ihned upozorňovali, zda to nebude rušit zvířata v nedaleké zoologické zahradě. Na to pořadatelé reagovali, že areál bude přibližně dva kilometry od zoo.

Hrady CZ u Rožmberka opět nabídnou dvě pódia, zahrají Kabát či Kryštof

Termín zůstává stejný jako na Rožmberku, to znamená uprostřed letních prázdnin, příští rok to vychází na 31. července a 1. srpna.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse