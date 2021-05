Hotely otevírají, ale některé jen na víkendy. Turisté se do nich nehrnou

Jediní, kdo u nich mohli složit přes noc hlavu, byli lidé na pracovních cestách. Pro zbytek zájemců byly hotely kvůli vládním opatřením až do minulé neděle zavřené.

Jestli však některý z provozovatelů očekával, že se k nim hned začnou hrnout turisté, krutě se zmýlil. Návštěvníci se do nich začínají trousit jen po malých skupinkách. I kvůli tomu některé z hotelů s otevřením vyčkávají.

Platí to i ve vyhlášených turistických destinacích, jako je například Český Krumlov. Pouze o víkendech ubytovává své hosty hotel Arcadie. „Přes týden nebudeme kvůli jednomu nebo dvěma pokojům otevírat. Češi k nám v nejbližších dnech nedorazí a cizinci je zatím jistě nenahradí,“ předvídá manažerka hotelu Tereza Andrejco.

Podle ní si zájemci, hlavně Češi, zamlouvají pokoje spíše na léto. „Byli jsme založení na asijské klientele a museli jsme se zcela přeorientovat. Očekávám však, že zájem tuzemských turistů v příštích týdnech poroste,“ dodává Andrejco.

Hned jak to bylo možné otevřel Hotel Latrán, ale ani zde neočekávají návaly. „Není to zatím žádná sláva, lidé se hlásí spíše sporadicky. Ale je pravda, že s rezervacemi na další víkendy už to vypadá trochu lépe,“ hlásí recepční Kateřina Novosadová s tím, že se k nim prozatím nechystají žádní návštěvníci z ciziny.

Až tento čtvrtek se otevře Parkhotel Hluboká v Hluboké nad Vltavou, kam za běžných okolností míří davy turistů z Česka i ze zahraničí. „Víceméně čekáme na to, kdy budeme moci otevřít wellness, protože i ten je jedním z hlavních důvodů, proč k nám turisté jinak jezdí,“ podotýká ředitelka Jana Pokorná.

V Palcátu věří ve zlepšení

Sama si také všímá obrovského úbytku hostů z ciziny, a to zejména z Asie, kteří přestali jezdit úplně. „Razantní je také úbytek hostů z Německa, Rakouska a dalších okolních zemí. Také mě překvapilo, že i z firemní klientely převládají Češi, což není obvyklé,“ líčí Pokorná. Zároveň dodává, že úbytek se projevil též u zájemců ze strany firem.

„Jsme také kongresové centrum, takže u nás pořádáme i podniková školení nebo zasedání. Bohužel jsme za uplynulé měsíce přišli o významné příjmy také z jejich strany, takže ztráty máme obrovské,“ připouští Pokorná s tím, že i přes kompenzace od státu je finanční situace hotelu výrazně horší.

Ještě slabší startovací pozici mají v hotelu Palcát v Táboře, protože do města nemíří tolik turistů jako v předchozích dvou případech. Otevřený je už od minulého pondělí, ale vedení zatím hlásí velmi nízká čísla, podpořená i nevlídným počasím.

„Obsazenost je velice nízká a rezervace moc nechodí. Očekávám, že se to snad začne zlepšovat po víkendu,“ doufá provozní ředitelka hotelu Gabriela Susková, která věří, že otevření restaurací přinese zlom.

Výrazně lepší situace je nyní v budějovickém hotelu Zvon, kde se donedávna spoléhali na ubytování hostů na pracovních cestách. Jeho provoz se tedy podle ředitele Petra Šaldy moc nezměnil. „Jiné jsou však podmínky, za jakých u nás hosté mohou bydlet. Nabízíme také možnost testu na místě, pokud nesplňují některou z podmínek,“ připomíná.

Zájem podle něho výrazně roste a největší poptávka je po prázdninách a víkendech. Právě na léto se hlásí také zahraniční turisté, i když je jejich zájem spíše sporadický.

„Teď si u nás rezervovali místa pouze dva občané Německa a jeden z Polska. Podle mě za to může trochu netransparentní komunikace mezi vládami. Podmínky pro cestování do ciziny nejsou díky vzájemnému uznávání testů až tak složité,“ myslí si Šalda.

Problémy s personálem

Na Lipensku otevřela většina hotelů s tím, že zájem hostů roste. „Očekáváme minimálně stejně dobré léto jako loni. Hodně pomohlo také otevření zahrádek restaurací. Rezervace chodí zatím spíš jen na červen, ale rozhodně nehrozí, že by v létě měly být hotely poloprázdné,“ vysvětluje předseda Turistického spolku Lipenska Jiří Mánek.

Nadcházející měsíce vnímá jako klíčové, aby hotely mohly vůbec přežít. „Spoustu jich muselo využít svých rezerv a někde nezbylo než sáhnout ke změnám v provozu. Dříve si někteří dokázali udržet kuchyňský personál s obsluhou, teď přecházejí jen na režim ubytování se snídaní. Řadě z nich pomohly také provozní úvěry,“ doplňuje Mánek a uznává, že podpora od státu se v letošním roce výrazně zlepšila.

Ztráty hlásí všechny hotely bez výjimky. Například Zvon přišel loni o zisky ve výši 25 milionů, přičemž vládní balíčky pokryly přes pětinu částky. V táborském Palcátu navíc odešla část personálu. „Naši zaměstnanci zkrátka necítili perspektivu ve svém povolání, a tak odešli. Moc lidí se k nám teď nehrne,“ připouští Susková.