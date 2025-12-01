Krumlov koupil od šéfa likérky za 40 milionů hotel Vltava. Zatím neví, co s ním

Hotel Vltava koupil Josef Nejedlý, ředitel jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz, v roce 2017. Nyní ho za 40 milionů prodal českokrumlovské radnici. Budova teď slouží jako ubytovna, vedení města zatím přesně neví, jak ji v budoucnu využije.
Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti....
Na hotel Vltava českokrumlovští zastupitelé vidí přímo ze zasedací místnosti. Stojí v těsné blízkosti městského úřadu. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Hotel Vltava stojí v těsné blízkosti českokrumlovského městského úřadu. Jeho koupí se město zabývalo téměř rok a zastupitelé na jednání minulý čtvrtek museli definitivně rozhodnout. Za 40 milionů korun ho nakonec Krumlov koupí. Pro návrh hlasovalo 14 z 20 přítomných.

„Je to strategické místo a strategická budova. Původně byla v jednom komplexu se stávajícím městským úřadem. Pozemky kolem vlastníme my a bojíme se i toho, aby tam nevzniklo něco, co by se nám v budoucnosti nelíbilo,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Toman.

Krumlov ve skutečnosti nekupuje samotnou budovu, nýbrž podíly ve společnosti Syma patřící Josefu Nejedlému. Ten je zároveň ředitelem jindřichohradecké likérky Fruko-Schulz. Nejedlý, jenž minulý čtvrtek oslavil 60. narozeniny, je přesvědčený, že město nebude litovat.

„Nabídl jsem to nejdřív městu, dal jsem jim předkupní právo a potřeboval jsem dnes rozhodnout,“ komentoval pro MF DNES po schválení bodu. Zájemců o hotel měl více. Sám ho koupil v roce 2017 za 44 milionů.

Rozhodnutí se však nerodilo snadno a materiál se postupně rozrostl na přibližně 280 stran. Na říjnovém jednání zastupitelé bod odložili, potřebovali dovysvětlit postup, když město koupí obchodní podíly a následně bude chtít hotel převést do svého majetku. „Městu žádná daňová povinnost nevznikne,“ shrnul starosta Alexandr Nogrády.

Paradoxně lépe návrh přijala opozice a jediné dva odmítavé hlasy přišly od koaličních politiků. Jedním z nich byl Zdeněk Zajíček (ČK rozumem a srdcem), který rozporoval některé skutečnosti v materiálu. Poukázal na chybějící energetický štítek i potřebu zohlednit nedostatečnou kapacitu přilehlého parkoviště pro budoucí využívání.

Zajíček zpochybnil i nacenění objektu a podílů ve znaleckém posudku, které je vyčíslené z pronájmu jednotlivých pokojů. Jako srovnatelné nájemné posudek považuje nájemné z plně vybavených malometrážních bytů.

„Protože v těch pokojích není kuchyňská linka, tak se s tím znalec vypořádal tím, že celkové srovnávací nájemné z realitního trhu ponížil o 20 procent. To jsou ale dvě zcela různé kategorie nemovitostí,“ řekl při zasedání. Zajíčkovi straničtí kolegové Jan Sommer a místostarosta Dalibor Uhlíř se zdrželi.

Druhým zastupitelem, který hlasoval proti koupi, byl Filip Vojta z koaličního ANO. „Priority, které máte, jsou úplně obrácené. Je třeba se zaměřit na občany Krumlova,“ vyjádřil svůj názor. Poukázal na to, že děti ze Základní školy Za Nádražím chodí v zimě v tričku na obědy.

Zastupitelé se také dotazovali na budoucí využití objektu a související investice. Vedení města v této záležitosti zatím jasno nemá a čekalo na rozhodnutí o koupi. Podle Tomana je možností více, na každou je však nutné připravit projekt a vzhledem k nákladům to nelze dělat dopředu.

„Jde například o provozy, které nyní sídlí v nevyhovujících prostorách. Dále máme požadavky na ordinace pro doktory, potřebujeme řešit OSPOD, který sídlí na chodbě městského úřadu a nemá zázemí,“ zmínil Toman některé z variant.

Starosta Nogrády zastupitele ujistil, že s nimi bude vedení města budoucí využití hotelu řešit. Přislíbil, že příslušný bod by se měl na jednání dostat na jaře.

Nákup hotelu může městu pomoci vyřešit problém s budovami, které by bylo příliš nákladné opravit. Toman odhadl, že cena rekonstrukce některých z nich by vyšla na vyšší desítky milionů. Krumlov má v plánu se těchto budov zbavit. „Očekáváme, že by z toho byly i příjmy do rozpočtu,“ sdělil Toman.

Hotel nyní funguje jako ubytovna. Ve hře je, že Krumlov zatím bude zařízení provozovat v současném režimu a hned nepřistoupí k likvidaci společnosti. V takovém případě by nevyžadoval okamžité investice. „Hotel je z 90 procent obsazený a je plně funkční a finančně soběstačný,“ ujistil Nejedlý.

Spolu s koupí hotelu zastupitelé schválili v dalším bodě i smlouvu o úvěru. Krumlov totiž zaplatí 10 milionů ze svého rozpočtu, na zbylých 30 si vezme úvěr na 15 let. Úroková sazba činí 3,73 procenta.

