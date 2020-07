Investor chce postavit nové haly mezi dálnicí D3 a letištěm u Hosína

Tu plochu svírají dvě silnice, jež vedou řidiče z jihu na sever. Jednou je bývalý hlavní tah na Prahu, který následně prochází Chotýčany, Vitínem a Ševětínem, a druhou nová dálnice D3.

Právě kvůli ní si před lety společnost Industry Park vyhlédla mimo jiné atraktivní pozemek poblíž letiště Hosín s rozlohou 170 tisíc metrů čtverečních. V nadcházejících letech tam chce začít s výstavbou.

„Podle územního plánu tam bylo možné stavět a dlouho už se počítalo s výstavbou D3. Ta lokalita už teď přitahuje zájemce,“ přiznává Jan Nedvěd ze společnosti Industry Park, jenž je zároveň předsedou představenstva českobudějovického holdingu Mane.

O výrobu příliš nestojíme, říká investor

Územní plán jeho slova potvrzuje. Na ploše totiž dovoluje výrobu a skladování s komerčními účely. Samotná zástavba pak může mít maximálně jedno nadzemní patro a podkroví s výškou nejvýše 12,5 metru.

„O výrobu příliš nestojíme. Plánujeme spíš obchod a nějaké logistické centrum. Zájemce už máme, ale zatím nic nenabízíme. Máme k tomu málo informací, protože jsme čekali na to, až skončí jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD),“ uvádí Nedvěd.

Případná výstavba totiž mimo jiné závisí na projektu ŘSD, které vedle plánuje Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD). Vybuduje ho stát. Sídlo tam bude mít i oddělení dálniční policie. „SSÚD bude mít ve správě nově zprovozněné a aktuálně stavěné úseky D3,“ vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Stát už s firmou podepsal smlouvu a podle Nedvěda teď musí investor čekat na to, až začne výstavba. „Pak můžeme přijít s konkrétním projektem, ke kterému pochopitelně může mít připomínky i ŘSD. Zatím proto nic nenabízíme a čekáme,“ přiblížil Nedvěd.

„Pokud bude ŘSD dotčeným subjektem při stavebním řízení, k projektu společnosti Industry Park se bude vyjadřovat,“ přidal Studecký.

Připomínky budou mít i další. Vedení obce Hosín, do jejíhož katastru pozemek spadá, ví o záměru investora dlouho.

„Vlastně se s tím počítá i historicky. Desítky let víme, že tudy povede dálnice, takže se předpokládalo, že tam vznikne nějaká průmyslová zástavba. Územní plán to dovoluje a se zástupci firmy jsme jednali také o tom, aby dodrželi to, co tento dokument dovoluje. Probírali jsme to i s okolními obcemi,“ říká starosta Hosína Jan Řičánek.

Borek odmítá případné navýšení dopravy

Podle něj se bude 90 procent dopravy pohybovat po dálnici. Z ní mohou auta sjet ve směru od Prahy za obcí Chotýčany, druhý sjezd se nabízí u obce Úsilné, odkud se pak musí jet přes Borek.

V obci oslovila MF DNES dvacet náhodných obyvatel. Z nich o záměru věděl pouze jeden. „Víte, už teď tady jezdí hodně aut. Před časem jsme se zbavili kamionů a znovu je tu nechceme. Kdyby se nás to z tohohle pohledu nedotklo, tak by mi to nevadilo. Zároveň by to třeba přineslo nové příležitosti,“ svěřuje se pětačtyřicetiletá Radka Minaříková.

Místní v posledních letech řešili především plánovanou výstavbu na nedalekém katastru obce Hrdějovice, kde má vzniknout další logistický areál s halami. „Takže budeme mít jeden areál dole a druhý nahoře? Té dopravy se opravdu bojíme. Možná se to nezdá, ale způsobuje velký hluk,“ kroutí hlavou další obyvatelka, která se nepřála uvést jméno.

Právě s dopravou by měla problém i obec. „U všeho, co by ji zvýšilo, budeme proti. Pokud by ta auta nejezdila přes Borek, můžeme o tom diskutovat. Také záleží, co by tam chtěli stavět. Zatím k tomu nemám bližší informace, takže je třeba si o tom popovídat. Až se s tím seznámíme, zaujmeme stanovisko,“ říká starosta Borku Jaroslav Novák.

Samotného Hosína by se případná nákladní doprava nedotkla, protože je obec od pozemků vzdálená bezmála čtyři kilometry. Cesta tam vede kolem nedalekého letiště. Hned vedle pozemku je ale statek. „Někteří místní se ptali na případné agenturní zaměstnance, ale nehrozí, že by tady snad vznikaly nějaké ubytovny,“ přidává Řičánek.

Na bližší podrobnosti si nyní obce i jejich obyvatelé musí počkat. „Vedeme mimo jiné jednání o úpravách staré silnice u pozemku. Až se vyřeší tohle a další věci, můžeme si říct, co přesně tam chceme. Zároveň musíme počkat na to, až začne vznikat SSÚD. Podle hrubého odhadu ale můžeme nějakou infrastrukturu a hlavní ulici na pozemku začít stavět do dvou let,“ naznačuje Jan Nedvěd.