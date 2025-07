Rozhledna na Kleti v Blanském lese před pár týdny oslavila 200 let existence, to na šumavském Boubíně dřevěnou vyhlídku naopak kvůli špatnému stavu skoro ve stejnou dobu zavřeli. A do třetice je to vrchol Libína, tam teď kromě rozhledny naplno slouží také horská chata. Kolem těch skoro nejznámějších jihočeských vrcholů je poslední dobou hodně živo.

Horskou chatu na Libíně nedaleko Prachatic o víkendu zástupci města slavnostně otevřeli pro veřejnost po dlouhých sedmnácti letech. Opravy stály 26 milionů korun. Spolu s rozhlednou se má stát turistickým centrem nejen pro Prachatice a okolí, ale i pro celý region – tak v to alespoň na radnici doufají.

Zatímco jindy od parkoviště na Sedýlku stoupají na vrchol hory maximálně desítky lidí, na sobotní akci jich dorazily stovky. Zájem byl opravdu velký. „Myslím, že se to povedlo. Chata vypadá výborně. Není to žádný hotel, ale přesně to, co od takového místa očekávám,“ hodnotil jeden z víkendových návštěvníků Martin Voráček.

Nové prostory mohou nyní sloužit i pro pořádání svateb, firemních akcí, ale třeba i koncertů. Město koupilo chatu v roce 2019 za 8,6 milionu korun. Předcházely tomu poměrně dlouhé a složité debaty, ale po šesti letech je prakticky hotovo.

„Musíme ještě vymyslet, jaký povrch za chatou bude, zatím ho necháme zarůst trávou, aby se zpevnil, možná bude i nějaké zastřešení. Na druhé straně jsme nevhodné objekty zbourali na základovou desku a jsou připravené, aby tady mohlo v budoucnu vzniknout ještě další ubytování. V chatě je nyní jen deset lůžek, které bude částečně využívat i personál,“ uvedl starosta Prachatic Jan Bauer.

Půdorys původního objektu chaty se zachoval. Restaurace je ze dřeva, maximálně prosklená, aby návštěvníci měli dobrý výhled do okolí. Uvnitř je 46 míst, na venkovní terase dalších 50. Stavaři vybudovali také 30 míst pro parkování. Součástí rekonstrukce, která začala loni v květnu, bylo vybudování čistírny odpadních vod a vrty pro tepelné čerpadlo. Město na akci získalo také dotaci sedm milionů z krajského investičního fondu.

Chatu s restaurací provozuje David Černý, jenž vyhrál výběrové řízení. „Po dobu letních prázdnin budeme mít otevřeno denně od 11 do 17 až 18 hodin, podle toho, jak tu budou lidé. A po skončení letní sezony od čtvrtka do neděle. Po dohodě s městem i o různých státních svátcích. Přes sezonu chceme vařit tři až čtyři jídla, plus polévku, párek, klobásu. Mimo sezonu bychom chtěli dělat o víkendu větší gastronomii, to znamená tematickou, třeba zvěřinové hody, svatomartinskou husu a podobně,“ vyjmenoval. Má už domluvené svatby a firemní večírky.

Město plánuje na podzim zahájit opravy rozhledny za 10 milionů korun. „Budeme dělat fasádu, okna, dveře, vstup, turniket či některé části schodiště. V okolí budou prolézačky, různé konstrukce pro děti. Část roku bude zavřená, nikoli však v turistické sezoně, převážná většina projektu by měla být hotová příští rok v létě,“ řekl Bauer. V okolí Libína jsou plánované i nové cyklistické traily.