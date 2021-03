ČEZ hledá firmu, která dokončí horkovod z Temelína. Skluz bude až dva roky

Vypsání nového tendru potvrdil Marek Sviták, mluvčí elektrárny Temelín. „Nové zadávací řízení je vyústěním celé situace. ČEZ musí postupovat v souladu s platnými zákony,“ konstatoval.

Horkovod z Temelína do Českých Budějovic za zhruba 1,5 miliardy korun měl být hotový už na konci léta roku 2020 a do zkušebního provozu ho měli zapojit od podzimní topné sezony.



Jenže stavba i v souvislosti s pandemií koronaviru a různým omezením začala nabírat skluz. Chyběli například pracovníci ze Slovenska, kteří se na stavbu složitě dostávali.

Hotových je 15 kilometrů

Práce nyní stojí už několik měsíců a rozdělaná stavba tak leží ladem. Části výkopů jsou zatopené a podobně. To pravděpodobně stavbu dál prodraží. ČEZ upřesnil, že z celkových 26 kilometrů potrubí Tenza předala a doložila 15 kilometrů, rozpracovaných zůstává 2,5 kilometru.

Firmy, které chtějí projekt dokončit, mají nyní 30 dní na podání přihlášky. Zájemci musí splnit profesní, technická a ekonomická kvalifikační kritéria jako například zkušenosti s podobným typem staveb. Nového dodavatele chtějí mít energetici vybraného ještě letos.

Horkovod z Temelína Smlouvu o dodávkách tepla podepsaly ČEZ a Teplárna České Budějovice na konci roku 2018. Podle ní bude jihočeská elektrárna dodávat teplo krajskému městu minimálně dvacet let. Životnost samotného potrubí je ještě delší. Počítá se s tím, že Temelín pokryje zhruba 30 procent českobudějovické výroby tepla. Zbytek zajistí teplárna z vlastních zdrojů.

I tak to bude pro celou stavbu znamenat pořádný skluz. Je téměř jisté, že horkovod nebude fungovat ani na začátku příští topné sezony na podzim 2021.



„Zadávací řízení je v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek. Má několik kol od kvalifikace, přes podání nabídek, jednání, finalizace nabídek až po vyhodnocení. Od jejich průběhu se bude odvíjet termín výběru dodavatele,“ konstatoval Marek Sviták.

Tím, kdo by mohl nakonec horkovod dokončit, může být například společnost Metrostav DIZ, která se na podobné akce specializuje. Tenza s nimi už dokonce i jednala ohledně převodu části svého závodu. Mluvčí Metrostavu Vojtěch Kostiha zájem o horkovod potvrdil, ale zdůraznil, že nyní záleží na dalším postupu ČEZ.

Subdodavatelé čekají na miliony korun

ČEZ ještě v celé věci zdůraznil, že on řádně plní všechny závazky podle smlouvy. „Všechny platby jsme uhradili v souladu se smlouvou včas,“ doplnil Sviták.

Celá věc však do obrovského problému dostala desítky subdodavatelů, kteří měsíce čekají na své peníze od hlavního zhotovitele, tedy Tenzy. V jednom případě to má být například dluh 130 milionů korun, v jiném deset, pak třeba devět milionů. Pro některé subdodavatele to tak může znamenat ohrožení samotného fungování jejich firem.



Musejí nyní čekat, jak bude pokračovat insolvenční řízení. Někteří už se však obrátili také na právníky a zvažují i žalobu.



„Vedení společnosti po vyčerpání veškerých možných řešení konsolidace podalo v pátek 19. února 2021 návrh na zrušení mimořádného moratoria a současně podalo insolvenční návrh na prohlášení úpadku,“ uvedla před nedávnem mluvčí firmy Tenza Barbora Vraná.

Problémy s úpadkem musí řešit také Teplárny Brno, pro které měla Tenza vyměnit parovody za horkovody v Brně Poříčí, na což upozornila Česká televize.