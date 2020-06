Bývalý hejtman Zimola představil hnutí Změna 2020, stal se jeho předsedou

Jiří Zimola s místopředsedou hnutí Davidem Slepičkou, radním Týna nad Vltavou a dalšími kolegy představil Změnu 2020 na dnešní tiskové konferenci. Tam mimo jiné oznámil, že bude tato nová platforma usilovat o hlasy voličů v blížících se krajských volbách, které se uskuteční letos na podzim.

Na pátečním sněmu byl Zimola zvolen předsedou hnutí, prvním místopředsedou se stal starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, který bude jedničkou kandidátky pro podzimní krajské volby. Na kandidátce bude třeba i starosta Holašovic a bývalý prvoligový rozhodčí Jan Jílek.

Jiří Zimola byl jihočeským hejtmanem téměř deset let do roku 2017, kdy ho vystřídala stranická kolegyně Ivana Stráská. Letos na začátku roku exhejtman rezignoval na pozici krajského šéfa ČSSD. Zdůvodnil to také tím, že strana není ochotná dát na kandidátku nezávislé osobnosti.

„Ze strany některých mých kolegů z jihočeské sociální demokracie se ukázala absolutní nechuť k tomu otevřít kandidátní listinu i nestraníkům, starostům, levicovým osobnostem, lidem z občanské společnosti, kteří by mohli kandidátní listinu oživit a kvůli kterým jsme pracovali na projektu hnutí Změna 2020,“ uvedl tehdy a nyní dodal, že z ČSSD se stala „lokajská strana“.



Kandidatura za hnutí Změna 2020 bude také velmi pravděpodobně znamenat Zimolův konec u ČSSD, na což už dříve upozornil předseda sociálních demokratů Jan Hamáček.

„Kdokoliv z členů sociální demokracie vstoupí do nového hnutí, tak automaticky ztrácí členství, protože nemůžete být ve dvou politických stranách,“ řekl.

„Co není v souladu se stanovami, když si člen sociální demokracie založí vlastní hnutí. Ten, kdo je podepsán pod žádostí o registraci, tak ve chvíli, kdy to hnutí bude zaregistrováno, tak automaticky ze stanov ČSSD ztratí členství,“ řekl také šéf ČSSD o Slepičkovi, který hnutí Změna 2020 založil.