„Na naší univerzitě vás nechceme.“ Protipotratové hnutí odmítli studenti i děkan

Hnutí Stop Genocidě již v minulých dnech zabíralo pozemky na různých místech v Českých Budějovicích, v pondělí měli jeho členové stánek například v parku Na Sadech.

Spolek do veřejného prostoru kromě petičního stánku zpravidla umisťuje rovněž bannery s fotografiemi z koncentračních táborů, s masovými hroby nebo zraněnými dětmi. Hnutí se tím snaží kolemjdoucí přesvědčit o tom, že legální interrupce jsou stejný zločin jako například genocida.

Právě explicitní povaha fotografií je častým důvodem, proč akce spolku čelí nahlášením za veřejné pohoršení. „No já se nestačím divit,“ komentovala expozici drastických výjevů kolemjdoucí žena s kočárkem.

Na skutečnost, že univerzitním kampusem kolem velkoformátových fotografií procházejí i děti a dětské skupiny, upozornil předseda univerzitního senátu Petr Dvořák. Některé výjevy obsahovaly například i svastiku.

Na místě petičního stánku se shromáždili studenti a studentky, z nichž někteří hlasitě oponovali členům spolku – dvěma mužům, kteří měli k dispozici mikrofon.

Jedna ze studentek zástupce spolku konfrontovala s dotazem, jestli má dceru, popřípadě jak starou, a zda by ji přiměl porodit dítě v případě, že by otěhotněla v nezletilém věku. „Je jí dvanáct a už to dítě má. Věřím, že to spolu zvládneme,“ uslyšela odpověď. Toto a podobná prohlášení vyvolávala na místě stále napjatější atmosféru a konflikt mezi studenty a hnutím Stop Genocidě.

Zanedlouho dorazila také městská policie, kterou zavolali samotné studentky a studenti. Správní orgán magistrátu města policistům oznámil, že studující mohou vyjádřit nesouhlas s aktivitami spolku vlastní agitací, načež studenti přinesli rozměrné školní bannery o první světové válce, které postavili přímo před fotografie umístěné spolkem.

„Přijali jsme oznámení z rektorátu, že došlo k veřejnému pohoršení, které vyvolaly tyto vystavené fotografie,“ oznámil strážník a podotkl, že událost se nejspíš bude řešit v přestupkovém řízení. Je podle něj také možné, že univerzita bude po spolku chtít zpětně zaplatit poplatek za zábor pozemku.

Na místo dorazil také děkan přírodovědecké fakulty František Vácha. „Nepřejeme si, aby to tu vystavovali. My jako univerzita s tím nesouhlasíme, naše akce to není. Oni si to pak vystaví někam na stránky a budou se tím ohánět,“ vysvětloval. Podle Váchy si vedení nepřeje, aby univerzita byla s tímto spolkem a jeho aktivitami spojovaná.