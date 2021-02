Pod nohama kastelána proudí voda z nedaleké řeky Vltavy. „Až bude hotovo, poteče místy, kde se teď nacházíme,“ ukazuje Martin Slaba směrem ke dřevěnému stropu uprostřed chladné místnosti.

Stojí v budově barokní vodárny, kterou již několik měsíců opravuje specializovaná firma. Jeden z důvodů rekonstrukce se nachází přímo před ním – velká modrá turbína, která už je částečně ponořená.



„Máme tady celkem dvě Francisovy turbíny z roku 1908. Jedna z nich však nefunguje od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Ta druhá postupně dosluhovala. Proto jsme museli zasáhnout,“ vysvětluje Slaba.

Na výšku třímetrová zařízení už mají za sebou náročný transport, opravu i umístění zpět do vody. „Při pátrání po historii vodárny jsem zjistil, že tyhle relativně nové turbíny jsou posazené na původních dřevěných konstrukcích,“ líčí kastelán, podle něhož tady první vodárna vznikla už v 16. století.

Místnost s turbínami zaplní voda

V budově před časem došlo k průzkumu, který datoval právě jeden z dubových pilířů do roku 1544. Z toho i dalších důvodů by chtěl Martin Slaba, aby se z historické stavby stala národní kulturní památkou.

Barokní domek nedaleko vyhledávaného koupaliště v Hluboké nad Vltavou je o něco mladší, pochází z 18. století.

V těchto dnech voda spodní částí domu neteče, ale to se po rekonstrukci změní. „Celkově se však snažíme, aby si stavba zachovala původní podobu. Cílem je mimo jiné zpevnit barokní zdi, udělat novou dřevěnou podlahu a přidat kopie některých původních prvků,“ líčí kastelán.



O chvíli později vylézá po žebříku nahoru do “suché“ části vodárny a otevírá dřevěný kryt. „Tohle je novinka. Až bude místnost pod námi zaplněná vodou, bude možné se tudy podívat dolů. Chtěli bychom ještě osvětlit tu původní a vzácnou dřevěnou konstrukci,“ ukazuje.



Nenápadná vodárna se ukrývá u řeky pod kopcem, na kterém stojí hlubocký zámek, a tak odtud musí voda urazit poměrně náročnou cestu. „Celá trasa měří 600 metrů a překonává převýšení přibližně osmdesát metrů,“ zmiňuje kastelán Slaba.

Oprava za pět milionů

V minulosti byl dům, který už několikrát poničily povodně, pro život místních mnohem důležitější. Voda odtud se používala k pití, vaření či uklízení. To je však už dávno minulostí. „Nám teď slouží především k zalévání našich zahrad. Až bude hotovo, poteče voda také v zámeckých kašnách,“ usmívá se Slaba.

Sám neplánuje udělat z památky muzeum. Už teď však počítá s tím, že by si návštěvníci příležitostně mohli objekt prohlédnout. Když se nic nepokazí, mohlo by se tak stát už letos v dubnu. Tou dobou už by měla být rekonstrukce u konce. Celá akce vyjde na přibližně pět milionů korun.



„Těšíme se, až budeme moci návštěvníkům místo ukázat. Sám jsem zjistil, že řada z nich neví, že tady něco takového vůbec existuje. Pro některé to bude úplná novinka,“ dodává kastelán.

Zámek v Hluboké nad Vltavou patří k nejnavštěvovanějším památkám v České republice. V červenci loňského roku dokonce překonal ten v Českém Krumlově, když si ho přijelo prohlédnout téměř 68 tisíc turistů.