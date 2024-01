V Soběslavi odmítli zrušení herny. Městu vydělává, zdůvodnili zastupitelé i místní

Nezvykle rušná diskuse se odehrála na posledním jednání zastupitelů v Soběslavi na Táborsku, kde se téměř celé setkání řešilo téma hazardu na území města. Zastupitel Jiří Klíma (Nezávislí a TOP 09) totiž přednesl návrh, aby rada města rozhodla o jeho plošném zákazu.

Klíma svůj návrh odůvodnil tím, že v případě pokračování herny by město sice podle nového rozdělení příjmů z hazardu dostávalo do rozpočtu 2,5 až tři miliony korun, ale dosud to bylo více než dvojnásobek. A i kdyby zastupitelé rozhodli o jejím zrušení, dostala by Soběslav až jeden a půl milionu.

„Měli bychom si tedy dnes říci, zda se nám s ohledem na morální hledisko vyplatí v obci hazard udržet, i když z něj nakonec už nebudou nijak velké příjmy,“ vyzval při přednesení svého záměru zastupitel Klíma. Podle něj je za současného stavu důležité, aby se zástupci města vyjádřili, zda hazard chtějí, nebo ne.

Vzápětí mu ale oponoval místostarosta města Pavel Lintner (SNK – Nejsme stranou) s tím, že regulace by měla být otázkou na stát, a ne na obec. Přítomným také připomněl statistiky u kouření, konzumace alkoholu i hazardních her.

„Nikdo tu nechceme vydělávat na lidském neštěstí, ale ti, kteří jsou hazardem posedlí, si vždycky najdou způsob, jak se k němu dostat. Že by toho hráči zcela zanechali, to je nereálné,“ přednesl místostarosta.

„Zákaz problém nevyřeší“

Do diskuse se zapojil také zastupitel a ředitel soběslavského gymnázia Petr Lintner (SNK – Nejsme stranou), podle něhož v současnosti o hazardu ve městě téměř nikdo z místních ani neví.

„Navíc je to státem povolená činnost a příjem z něj je podstatný, i když jsou to svým způsobem špinavé peníze. Jsem přesvědčený, že striktní zákazová vyhláška problém nevyřeší. Smysl bude mít, pokud to budeme rozumně regulovat, což se nyní děje,“ doplnil.

Několik dalších zastupitelů stávající stav ve svém vystoupení podpořilo. Kateřina Jirousová (Pro Soběslav) ale upozornila, že zrušení kamenné herny ve městě by bylo signálem pro stát, že o hazard lidé ve městě nestojí.

Uvedla, že oslovila také několik táborských psychiatrů a adiktologů, z nichž část byla striktně pro zákaz hazardu. „Upozornili mě na to, že by se hráči přesouvali do online prostředí, což jako obec už nemůžeme regulovat. Pokud bude herna pro lidi dostupnější, bude pro ně lákavější. Měli bychom se nad tím zamyslet,“ vysvětlila.

Ve snaze o její zrušení ji podpořil i zastupitel Martin Kákona (Piráti) s tím, že částka půldruhého milionu je ve srovnání s celkovými daňovými příjmy města marginální a město ji může oželet.

Ať peníze doplatí sám

Dočkal se však emotivních reakcí jak ze strany veřejnosti, tak i od některých zastupitelů, kteří Kákonu vyzvali, aby v takovém případě chybějící peníze do rozpočtu sám sehnal. Zazněl také názor, že získané finance z hazardu by mohly jít buď na prevenci a výchovu, nebo dětem na sportovní aktivity.

„Podle mě by bylo dobré, abychom se touto částkou snažili závislost na hazardu minimalizovat. Zákazy nic neřeší, má se začít od začátku. V tomto okamžiku usnesení navrhovaného bodu nesouvisí s tím, o čem se tu bavíme,“ připomněla radní města a ředitelka Mateřské školy Duha Alena Krejčová (ODS a NK).

K tématu se na zasedání vyjádřilo i několik obyvatel Soběslavi, kteří měli rozdílný pohled na věc. Hlasování o zákazu hazardu ve městě však dopadlo poměrně jednoznačně, kdy ho podpořilo pět zastupitelů, zatímco dvanáct zamítlo. Návrh tak nebyl přijat a jediná kamenná herna ve městě tedy může nadále fungovat bez dalších omezení.

Planá přijde o mnoho milionů

Podobné problémy řeší také v dalších jihočeských městech a obcích. Právě menších sídel s kasiny se nové přerozdělení daně z hazardu dotkne nejvíce. Patří mezi ně například Planá u Českých Budějovic, která ještě loni díky tomu získala 30 milionů korun a tyto finance tvořily až 90 procent celého rozpočtu obce.

„Právě tyto příjmy nám umožňují nežít na dluh a zároveň investovat do projektů, na které bychom jinak nedosáhli. Současný krok vlády nelze pojmenovat jinak než jako ohrožení naší obce a její budoucnosti,“ uvedl v září loňského roku starosta Plané Tomáš Pintér (ODS). Nově by obec získala namísto třiceti pouhých pět milionů korun.

O významné příjmy přijdou také například v Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku nebo v Hluboké nad Vltavou, kde v současnosti funguje jedno kasino. „Přežijeme to. Hluboká to zvládne lépe než menší obce, pro které je příjem z kasina významný. Zůstane nám dvojnásobný nárůst daně z nemovitostí, takže se to vyrovná,“ přemítá hlubocký starosta a senátor Tomáš Jirsa (ODS).