Kuba: Nedodrží-li vláda dohody, hejtmani vyzvou k odmítnutí nouzového stavu

„Neexistuje, že by 1. března nebyly připravené podmínky, aby se mohly děti vracet do škol,“ řekl Kuba, který je předsedou Asociace krajů ČR.

„Upozorňujeme vládu, že pokud nedodrží dohody s námi, velmi pravděpodobně nouzový stav zhavaruje a budeme potom našim poslancům doporučovat, aby ho už dál nepodporovali, protože vláda tím jenom ukáže, že dohody dělat nechce,“ dodal.

Kuba řekl, že ministerstvo zdravotnictví by mělo stanovit parametry pro nákup antigenních testů ze slin pro školáky.



„Jsou trochu méně citlivé, proto se musí opakovat. Je jich na trhu víc, potřebujeme testy, které jsou jednoduché, snadné, dají se provádět přímo ve školách. Výrazně jsem dnes na Ústředním krizovém štábu deklaroval, že je to zásadní podmínka hejtmanů, aby nebyla narušena důvěra mezi kraji a postupem vlády,“ prohlásil jihočeský hejtman.

Nový nouzový stav, který platí ode dneška, vyhlásil menšinový kabinet ANO a ČSSD kvůli epidemii covidu-19 na dva týdny na základě žádosti hejtmanů po dlouhých víkendových jednáních. Nynější nouzový stav plynule navázal na původní, jehož další prodloužení dolní komora ve čtvrtek neschválila. Na ústavnost postupu vlády panují rozdílné názory.



„Chtěli jsme najít společný postup tak, aby byla situace udržitelná. Nikdo z nás sice nechce nadužívat nouzový stav, ale museli jsme během tří dnů vyřešit komplikovanou situaci,“ vysvětlil Kuba, proč nakonec o nouzový stav požádali všichni hejtmani.

Podle něho bylo jasné, že některé kraje o obnovení nouzového stavu požádají a hrozilo, že část krajů bude v boji proti pandemii postupovat různou rychlostí.

„Jsem rád, že hejtmani dodrželi společný postup. Nikomu tímto bianco šek nedáváme a nyní budeme trvat na tom, aby se vláda začala chovat úplně jinak. Budeme tlačit na to, aby se republika systematicky začala otevírat jak v případě škol, tak v případě obchodů,“ řekl Kuba.

Jihočeský hejtman vidí příčinu současné krize především v nedostatku důvěryhodnosti české vlády. „Pokud nevyslyší naše apely a neudělá nic pro to, aby se situace mohla zlepšovat, neumím si představit prodloužení nouzového stavu. Pak bude veškerá odpovědnost za rozvolňování pouze na vládě,“ dodal.

Zároveň také připomněl, že pokud by se s otevíráním služeb, obchodů a sportovišť nezačalo postupně a jednotně, dostaly by se kraje s mírnějšími opatřeními pod velký tlak.

Velký důraz klade hlavně na opětovné otevírání škol, které by podle něho mělo být podmíněné masivním testováním. „Momentálně s vládou řešíme jejich nákup. Klademe důraz na to, aby byly co nejméně invazivní a nenáročné na obsluhu,“ upřesnil Kuba.

Klíčovým termínem je pro něho 1. březen, kdy by měly být všechny školy maximálně připravené na znovuotevření. „Ministerstvo zdravotnictví musí určit více typů a variant testů. Situace ve školách je pro hejtmany zásadní podmínka, aby nebyla narušená důvěra mezi kraji a postupem vlády,“ upozornil Kuba.