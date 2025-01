Ve sklepech se zahřívaly uskladněné pelety, unikal z nich nebezpečný plyn

Hasiči ze stanic Tábor a Křemže na Českokrumlovsku řešili v pátek a v sobotu dvě ne zcela typické události. Obě jednotky byly povolané k zápachu, který se šířil ze sklepních prostor, kde měli oznamovatelé uskladněné v násypkách dřevěné pelety.

„Ani v jednom případě se nejednalo o požár, ale v zásobnících hasiči hloubkovým teploměrem naměřili teploty až k 50 stupňům Celsia a hodnoty oxidu uhelnatého až 330 ppm,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Monika Kocinová.

Hasiči pelety přeskladnili a teploty i naměřené koncentrace se snížily na běžnou úroveň. „V táborském případě se jednalo o úctyhodných šest tun materiálu,“ doplnila Kocinová. Za zvýšením teploty v hromadách by podle ní mohla stát špatně technologicky zpracovaná várka pelet.

Spolumajitel jedné firmy, která pelety vyrábí, naznačil, že při špatném skladování se to může stát. „Pelety začnou vlhnout, bude se zvyšovat teplota a unikat oxid uhelnatý. Ale nepamatuji, že by to došlo tak daleko, že by začaly pelety hořet,“ uvedl muž, který nechtěl zveřejnit své jméno.

Samotný oxid uhelnatý je bez zápachu, ale jeho vysoká koncentrace je pro člověka v uzavřeném prostoru nebezpečná. „K jeho uvolňování z dřevěných pelet při jejich správném technologickém zpracování nedochází,“ ujistila Kocinová. V těchto dvou případech hasiči naměřili jeho hodnoty až 330 ppm. Hodnoty nad 400 ppm už jsou život ohrožující.

