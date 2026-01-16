VIDEO: Netekla voda, tak se sprchovali venku v mrazu. Hasiči z Týna jsou hitem

V pondělí zasahovali jihočeští hasiči u rozsáhlého požáru skladové haly v Plané u Českých Budějovic. Vyhlásili třetí stupeň poplachu ze čtyř možných, škodu na materiálu odhadli na 19 milionů. Mnohem větší zájem však vzbudilo něco jiného, konkrétně video týnských hasičů, kteří se sprchovali venku v mrazu jen ve spodním prádle.

Video zatím na sociální síti Facebook nasbíralo přes deset tisíc reakcí a osm set komentářů převážně od žen a dívek.

„Myslím že mluvím za všechny ženy, příště prosíme celou jednotku,“ napsala jedna z uživatelek. „Tak za tohle můžete vybírat vstupné,“ napsala jiná z komentujících.

Venkovní koupel ovšem nebyla pouhým rozmarem místní jednotky. V Týně nad Vltavou totiž došlo k poruše vodovodního řadu a část města, kam spadá i hasičská stanice, byla bez vody.

„Nijak to neovlivnilo akceschopnost, cisterny jsme měli plné. Večer ale hasiči potřebovali umýt auta i sebe, tak zvolili tuto variantu,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Natočení videa, na němž se hasiči sprchují pomocí hadice na mytí aut, ale nebylo plánované a šlo o jejich momentální nápad. „Začali se mýt a pak říkali, natočte to a pošleme to mluvčí, jestli to hodí na internet,“ líčila Matějů.

