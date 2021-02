V halách a na zimním stadionu jsou očkovací centra, kluby řeší trénování

Do konce června. Tak dlouho současné plány počítají s tím, že v českokrumlovské sportovní hale ve Chvalšinské ulici bude fungovat očkovací centrum. Při tempu očkování v Česku je však velmi pravděpodobné, že středisko bude v provozu déle.

To může způsobit problémy místním sportovcům v případě, že by se v příštích měsících rozvolnila opatření, která by jim umožnila trénovat uvnitř a třeba i spustit soutěže.

Týká se to například SK Badminton Český Krumlov, který má v hale základnu a vytěžoval ji nejvíce. Badmintonisté zatím trénovat nemohou, až na dva profesionální extraligové hráče, kteří mají výjimku. Klub pro ně sehnal prostory v dojezdové vzdálenosti od města.

„Je to složité. Věřím, že na městě i hejtmanství mají hodně práce s řešením covidu. Jednání o naší situaci tak máme teprve před sebou, měla by se sejít sportovní komise,“ informuje Radek Votava, předseda klubu. Oddíl měl na letošek naplánovanou i řadu akcí, do konce června je však rovnou zrušil.

Rozvoj dětí je velmi důležitý

Předseda upozornil, že dojíždění za sportem do okolí by mohlo být pro děti a jejich rodiče obtížné. „Některé tělocvičny v okolí máme předběžně domluvené. Ale spoléháme na jednání, že se nám podaří zamluvit prostory přímo ve městě,“ přidává Votava.

Za běžné situace trávili badmintonisté v hale na Chvalšinské dvacet hodin týdně. Při posledním rozvolnění mohli uvnitř trénovat skupinky po deseti, tedy devět hráčů plus trenér. Taková možnost je však zatím v nedohlednu. Badmintonisté venku hrát nemohou.

Nastalou situací se bude zabývat krumlovský místostarosta Martin Hák, který má na starosti sportovní oblast. „I já jsem se dozvěděl o místě pro očkovací centrum, když už to byla hotová věc. Informaci jsem pak předal klubům. Rozhodnutí hejtmana respektujeme, jen mě mrzí, že jsme přišli o jedinou halu ve městě, přestože se tam sportovat nyní nedá. Bohužel se nepodařilo vakcinační středisko umístit do nemocnice, k čemuž jsem se přikláněl,“ komentuje Hák.

Halu ve Chvalšinské ulici v Českém Krumlově využívají místní badmintonisté. Nyní je v ní očkovací centrum.

Zároveň potvrzuje, že se chystá jednat s kluby a řešit s nimi výpomoc. Tu však budou sportovci potřebovat až ve chvíli, kdy jim vláda vnitřní prostory otevře. Nyní tak čekají, v jakém režimu budou letos fungovat. Českokrumlovská hala má podle aktuálních plánů sloužit pro očkování do června. Otázkou zůstává, jak bude hejtmanství postupovat ve chvíli, pokud bude vakcinace ve skluzu.

„Středisko je pečlivě a kvalitně postavené. Nemyslím si, že by se v červnu demontovalo a stěhovalo jinam. Ve městě máme několik tělocvičen a budeme v případě rozvolnění hledat vhodný režim, aby to na děti mělo co nejmenší dopad. Nemluvíme totiž jen o vyplnění volného času, jde tu o kariéry a o to, aby mladým neutekla možnost rozvíjet se v daném sportu,“ doplňuje Martin Hák.

Halu dlouhodobě využívali i místní florbalisté. „Je to opravdu nešťastné. Nejen že lidé mají malé možnosti pohybu a nemohou si sportováním posilovat imunitu, teď je navíc hala zablokovaná. Podle mého názoru by na očkovací centrum byla vhodná například jízdárna, kde je možnost parkování a prostor je průchozí,“ reaguje předseda výkonného výboru Rytířů Český Krumlov Daniel Sedlák.

V případě rozvolnění by florbalisté potřebovali začít fázi přípravy v hale začátkem srpna. Zda bude tou dobou očkovací centrum pryč, těžko odhadovat.

Stejný problém mají v Táboře a Strakonicích

Další okresní očkovací centrum na jihu Čech, které zabralo sportoviště, je ve Strakonicích. Tady k vakcinaci poslouží tělocvična v Lidické ulici. Její poloha u nemocnice byla rozhodující.

V tělocvičně však byli zvyklí trénovat strakoničtí florbalisté, měli v ní asi 90 procent všech tréninků. I oni nyní čekají, jak se bude situace kolem sportu v době koronaviru vyvíjet.

„Máme předběžný příslib, že budeme případně moci využít další městské tělocvičny. Otázkou je, zda nás tam někdo protlačí, protože by v tom případě musely ustoupit další sporty. Další varianta je venkovní areál. Ze začátku bychom tedy trénovali tam, pak se uvidí,“ předpovídá předseda oddílu FcB Strakonice Adam Vašmucius.

V Táboře padla volba při výběru vakcinačního domu na zimní stadion. Zástupci města to již s HC Tábor konzultovali. Radnice pomůže zajišťovat tréninky a utkání na náhradních hřištích v okolí města, pokud opatření dovolí sportovat v uzavřených prostorech.

„Město je připravené se společně s Jihočeským krajem podílet na úhradě zvýšených ekonomických nákladů klubu. Provoz centra je plánovaný do června. Obě strany budou v kontaktu, aby byl provoz centra ukončený nejpozději v červenci a nebyla tak v ohrožení příprava ledu a týmů na další hokejovou sezonu,“ stojí ve společném prohlášení starosty Štěpána Pavlíka i zástupců HC Tábor.