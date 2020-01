Soud rozdal tresty polskému gangu, který kradl v Česku luxusní auta

15:30

Tresty od čtyř do šesti let a osmi měsíců udělil budějovický krajský soud sedmičlennému gangu zlodějů luxusních aut, zaměřil se na značky Mercedes a BMW. Poláci vyjížděli za vytipovanými auty do Česka. Kradli je pomocí sofistikovaných zařízení. Při posledním výjezdu na Budějovicku je na zpáteční cestě zadrželi policisté.