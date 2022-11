Výběr dětí do fotbalové akademie Dynama začíná už v mateřských školách

Už pátou sezonu funguje fotbalová akademie budějovického Dynama. Má pod sebou 400 dětí v 18 družstvech a využívá 60 koučů. Malým nadějím nabízí podmínky, o kterých se fotbalistům dřív ani nesnilo.

MF DNES mapuje fungování organizace, která má dodávat hráče (nejen) budějovickému prvoligovému celku.

1 Účel

Akademie má vychovávat fotbalisty pro všechny úrovně, tedy od reprezentace přes ligový fotbal až po nižší soutěže. Zdaleka ne každý se dostane tak daleko. Pro vedení a trenéry je tak důležitý ještě jeden úkol.

„Kromě toho chceme vychovávat mladé vzdělané lidi s morálními hodnotami, sport by pak měl být součástí jejich celoživotního stylu,“ popisuje výkonný ředitel akademie Petr Benát.

Trénink malých nadějí tak už dávno není jen o odpolední jednotce na hřišti. Klub se snaží skloubit školu s co nejlepšími podmínkami pro sportování. I proto už do mateřských školek ve městě jezdí koordinátorka Anna Matějková, která s dětmi dělá pohybová cvičení. Trenéři si pak mohou vybrat ty nejnadanější.

V budějovické základní škole Máj fungují sportovní třídy. „Hráči kromě čtyř odpoledních fotbalových tréninků využívají při škole i rozšířenou tělesnou výchovu. Dvakrát týdně mají místo nulté hodiny plavání či kompenzační cvičení,“ přidává šéf akademie.

Výhody sportovních tříd jsou nesporné. Kromě společných časů na trénink mají fotbalisté zajištěnou i dopravu ze školy na trénink. Po něm končí v půl páté odpoledne a disponují ve zbytku dne volným časem či prostorem na studium.

Spolupráce se středními školami stojí hlavně na sportovním gymnáziu Česká, kde působí i tři trenéři z akademie. Na společné tréninky uvolňují hráče i ze Střední průmyslové školy automobilní, kde letos otevřeli obor sportovní management. „Čtyři fotbalové odpolední tréninky doplňují čtyři dopolední, které jsou zaměřené na kompenzace, gymnastiku i rozvoj komplexních schopností,“ naznačuje.

Díky tomuto formátu v akademii registrují zájem z různých částí republiky. Školu si ale hráči i rodiče vybírají dle svého uvážení. Velkou nevýhodu nepocítí ani studenti z jiných škol. Ředitelé je při dobrém prospěchu uvolňují na dva dopolední tréninky s týmem, pak se vrací do lavic. Vlastní školy fungují pro Spartu či Slavii, podobný systém mají i v Pardubicích.

2 Spolupráce s kluby

Dynamo je největším klubem v kraji, a tak přirozeně stahuje nejlepší hráče odjinud. I kvůli tomu vzájemné vztahy nebývaly přívětivé. „Nechceme jen ostatním brát jejich nejlepší hráče. Musíme jim za to i něco nabízet,“ vysvětluje.

Díky bývalému šéftrenérovi přípravek Rostislavu Helštýnovi začal fungovat projekt partnerských klubů na Budějovicku, kdy pro ně Dynamo pořádá tréninky, turnaje, vzdělávací semináře či jim nabízí lístky na ligová utkání i souboje reprezentace nebo hostí tréninky na hlavním stadionu.

Často mívají ambice i rodiče hráčů z menších měst. „Snažíme se pak rodičům vysvětlit, že není nutné jezdit čtyřikrát týdně na trénink do Budějovic a zpět. To řešíme i s kluby, které nám hráče většinou uvolní na vybraný trénink či prestižní turnaj. Zároveň si stojíme za tím, že ti nejlepší hráči v regionu by měli mít od kategorie U14 klubovou příslušnost v Dynamu tak, aby o víkendech hráli s těmi nejlepšími v nejvyšší žákovské lize,“ ví Benát.

3 Regionální fotbalová akademie

Zvlášť je financovaná, ale jinak pod klubem funguje Regionální fotbalová akademie (RFA). Ta vznikla v roce 2016, kdy FAČR začala řešit problémy českého fotbalu, a tak vytvořila a platila deset podobných akademií v republice. Týká se kategorií žáků U14 a U15.

„Projekt hodnotím velmi kladně. Myslím, že by RFA měla brzy volně přejít pod klubovou akademii. Platí to ale jen tehdy, pokud bude klubová akademie schopná hráčům vytvořit podobné podmínky,“ tvrdí.

Podle exligového záložníka těží naděje až z profesionálních podmínek. Využívají šéftrenéra, asistenty, fyzioterapeuta, kondičního trenéra či kouče brankářů. Většina z hráčů patří Dynamu. Na fungování RFA přispívá i kraj a město. Rozpočet na dvě kategorie je jako na polovinu celé akademie.

4 Hráči pro A tým

Asi nejčastější otázka fanoušků. Kdy začnou do prvního týmu Dynama proudit hráči z akademie? Nyní už v mužstvu působí Daniel Hais, Ondřej Čoudek a David Krch. Podle Benáta je však třeba daleko víc času než chtít po čtyřech kompletních letech fungování akademie vidět výsledky.

„Produkty naší akademie vzejdou za osm až deset let. Nemusí se to někomu líbit, ale tak to prostě je,“ má jasno.

Už v žákovských kategoriích jsou technické dovednosti hráčů daleko lepší než dříve. „Výchova talentů je věc dlouhodobě správně nastaveného systému, proto nejsem příznivcem častých změn. Systém je daný, řiďme se dle něj a věřme mu,“ hlásí.

V posledních měsících roste i budějovické zastoupení v mládežnických reprezentacích. „Jsme za to rádi, ale pro nás to není klíčový ukazatel,“ popisuje Benát s tím, že podle dat fotbalové asociace 70 procent hráčů, kteří prošli mládežnickými výběry U15 až U19, nikdy nehrálo profesionální fotbal.

5 Plány a Složiště

Peníze. To je prostý, byť hůře dostupný nástroj k tomu, aby akademie mohla růst. Pak by vedení zvýšilo počet trenérů, dále by je vzdělávalo a zlepšilo i další služby. „Chtěli bychom posílit hlavně personální obsazení, abychom hráčům ještě zlepšili servis,“ naznačuje.

Samostatnou kapitolou je tréninkové centrum Složiště. Jeho původní kapacita čtyř travnatých hřišť, jednoho s umělou trávou a nafukovací hala už ani zdaleka nestačí. Stejně je na tom i budova se zázemím a šatnami.

„Každé mužstvo přijíždějící na Složiště nám náš tréninkový areál závidí. Ale za poslední čtyři roky jsme se rozrostli, třeba jen o tři dívčí družstva. Na 18 družstev pak máme prakticky pouze dvě travnatá hřiště, protože jedno využívá pro tréninky A tým, další slouží hlavně pro utkání,“ říká Benát.

Projekt na dostavbu areálu je v nedohlednu. „Dvě až tři nová hřiště by nám neskutečně pomohla, o internátu či rozšíření zázemí akademie nemluvě. Přestože si stávajících podmínek moc vážíme, projekt rozšíření Složiště by měl být ohledně mládeže prioritou,“ radí.

6 Finance

Akademie budějovického Dynama funguje s ročním rozpočtem okolo 20 milionů korun. Polovina padne na trenéry, šest milionů spolkne provoz Složiště, zbytek tvoří další náklady.

Výše členských příspěvků se zatím nemění. Dorostenci platí 10 tisíc ročně, žáci o tisícovku méně. Přípravky a dívčí kategorie vyjde sezona od čtyř do osmi tisíc. Příspěvky se platí půlročně, při nedostatku financí rodiny mohou využít sociální program.

„Akademie zajišťuje servis trenérů, fyzioterapeutů, lékařů, provoz Složiště, částečně je hrazené i vybavení. Dříve jsme jim platili vycházkové oblečení, ne vždy se však k věcem chovali hráči správně. Proto se na jejich pořízení nyní podílí a také si za ně zodpovídají. Každý hráč obdržel dvě permanentky na ligová utkání A mužstva,“ uzavírá Benát.