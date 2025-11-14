Nigerijská majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede podle informací iDNES.cz ve středu e-mailem sdělila náměstkovi hejtmana Jihočeského kraje Tomáši Hajduškovi, že souhlasí s podmínkou kraje. Ten jí odpověděl, a nyní se zvažuje, koho na místo dosadit.
Hajdušek před týdnem po druhé schůzce vedení klubu se zástupci kraje zopakoval, že požadavek je z jednoduchého důvodu – kvůli kontrole pohybu financích a aby se vědělo, kam míří veřejné peníze.
Informace iDNES.cz potvrdil i náměstek budějovické primátorky a krajský zastupitel Petr Maroš. „Ano, je to tak. Věci se daly do pohybu a jsou na dobré cestě,“ uvedl.
Pro akademii je to zásadní zpráva. Ve čtvrtek se konala její dozorčí rada, kde byl schválený rozpočet na příští rok. „Bylo to hladké jednání v příjemné atmosféře,“ přiblížil Maroš, který je spolu s předsedou finančního výboru města Viktorem Lavičkou členem dozorčí rady.
Fotbalový klub však zatím zástupcům kraje nesdělil, jaké bude finální obsazení správní rady akademie. V ní působí Nneka Ede, sportovní ředitel Michael Michée a nově také výkonný ředitel akademie Petr Benát. Počet členů správní rady se může rozšířit, nebo zástupce kraje nahradí někoho z výše jmenovaných.
Peníze na provoz jsou pro akademii nyní velmi potřebné. Část trenérů mládeže nemá uhrazené výplaty, akademie nadále dluží nájemné minimálně 200 tisíc korun za trénování v centru na Složišti.
„Září už je po splatnosti. Není uhrazená ani faktura za říjen, ale ta ještě po splatnosti není. Nechceme dělat žádné restrikce. Věříme, že vše bude co nejdřív v pořádku,“ potvrdil Jan Velikovský, šéf Kulturních a sportovních zařízení města České Budějovice.
Podle posledního vývoje situace se vztahy všech tří stran zlepšují. Dál však zůstává v řešení stopnutá dotace, kdy město formou reklamní podpory odmítlo poskytnout Dynamu 12 milionů na čtyři roky. Klub proti rozhodnutí podal námitky.