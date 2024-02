Spousta elektrikářů půjde do penze, tak si firma vychová ve škole nové

Trendy v pracovních odvětvích se sice mění, energetika však už dlouhé roky zůstává jistotou. V posledních letech dokonce zažívá obrovský rozkvět, což se odráží i v zájmu o elektrotechnické školy.

Řada z nich se snaží propojit svou praxi s různými energetickými firmami, což se podařilo i Střední odborné škole elektrotechnické a Centra odborné přípravy v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Ta od příštího školního roku otevře ve spolupráci se společností EG.D vlastní třídu v oboru elektrikář - silnoproud.

Jedním z hlavních důvodů je podle místopředsedy představenstva EG.D Pavla Čady i fakt, že v nejbližších letech bude energetický průmysl procházet výraznou generační proměnou.

„Musíme se připravit na to, že nám odejdou až stovky lidí do důchodu. Energetika je přitom velmi perspektivní obor, který se neuvěřitelně mění. Musíme tedy cílit na nové kapacity, tedy techniky či montéry,“ upřesňuje Čada.

První takovou třídu otevřela společnost už od letošního září na Brněnsku, další by měla vzniknout právě na jihu Čech. „Hlubockou školu jsme si vybrali proto, že s ní máme dlouhodobě velmi dobrou spolupráci. Přáli bychom si, aby k nám odtud zamířily desítky absolventů, kteří projdou praxí u nás ve firmě,“ doplňuje Čada.

Stipendium až tři tisíce měsíčně

Rozvinutí stávající spolupráce si pochvaluje i ředitel hlubocké školy Pavel Zasadil, který oceňuje i možnost získání prospěchového stipendia, přednášek expertů, ale také zmíněných praxí nebo brigád pro zájemce. Zároveň ale upozorňuje, že nepůjde o zcela novou třídu, kam by chodili pouze žáci, které si společnost EG.D chce připravit.

„V praxi to bude vypadat tak, že v klasické třídě zůstane část žáků, kteří budou firmou podporováni. Ti by k nám přišli tak jako tak, ale někteří budou od nich navíc dostávat stipendia ve výši až tří tisíc korun měsíčně a další bonusy. Týkalo by se to učebního oboru elektrikář – silnoproud, který by k práci u EG.D měl mít nejblíže,“ vysvětluje ředitel školy, kde se připravuje přibližně 400 nových elektrikářů.

Sám si dobře uvědomuje, že se celý obor elektrotechniky výrazně proměňuje. Není to podle něho už jen otázka šplhání po stožárech a montování. „Je to hlavně o údržbě a sledování nových technologií. Elektřina je všude okolo nás a má velkou budoucnost. Myslím si, že v dohledné době se ještě více zvýší ohodnocení v tomto oboru. Bohužel nám z Česka spousta absolventů utíká do zahraničí,“ mrzí Zasadila.

To však zatím není případ žáka třetího ročníku zmíněného učebního oboru Adama Rajchota, který momentálně absolvuje praxi na strakonické pobočce EG.D. „Je to nakonec úplně něco jiného, než co si vyzkoušíme tady na škole. Tam děláme řadu věcí navíc. Jezdíme také hodně po stavbách nebo zajišťujeme trafostanice. Umím si představit, že bych ve firmě dál pracoval, ale rád bych šel ještě na další studia,“ připouští Rajchot.

Přínos praxe pro žáky školy potvrzuje také elektromontér a údržbář společnosti Karel Dobrovský, který však upozorňuje, že na řadu zařízení praktikanty nesmí pustit, a to ani s dozorem. „Mohou si to ale u nás všechno prohlédnout a nastudovat pracovní postupy. I to je pro ně obrovský přínos. Pracovní náplň u nás mají velmi pestrou, i když tady mohou být maximálně šest hodin týdně,“ popisuje Dobrovský.

Díky praxi se tak mohou v budoucnu dostat k moderním metodám, kde se využívají například i drony nebo termovize. „V minulosti naši pracovníci chodili po zařízeních a utahovali na nich klíčem různé spoje. Dnes taková místa kontrolujeme termovizí. Už nebudou muset kvůli revizím ani lézt na stožáry, vše si prohlédnou pomocí dronů. Navíc si to vyzkouší i na praxích,“ tvrdí Čada.