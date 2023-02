Náklady na plesy rostou, maturanti za ně dají klidně i půl milionu

Oproti minulým sezonám ubylo především firemních plesů, protože majitelé společností se snaží šetřit a vyčkávají, jak moc se na nich podepíše zvyšování cen za energie. Možná i proto se zájem o ty ostatní zvýšil.

„Obecně jsou při plesech plné sály, ale je to dané několika faktory. Jedním z nich je podle mě to, že není tak velký výběr. Třeba Budějovický Budvar ten svůj nepořádá a k této tradici se nechystá vrátit. Jejich ples byl přitom jeden z nejoblíbenějších. Pořadatelé se rozhodují zpravidla několik měsíců předem, to znamená koncem roku. To ale prognózy nebyly moc příznivé, takže třeba Bosch či Jednota raději akci zrušily,“ sdělil ředitel KD Metropol v Českých Budějovicích Petr Holba.

Ceny za vstupné u běžných plesů zůstávají zpravidla stejné. Důvodem může být i to, že se kulturní domy snaží nezvyšovat pronájem.

„Od Nového roku jsme zvedly ceny jen maturantům, ale nebylo to nic dramatického. Přibližně o pět tisíc korun. Navíc jsme se domluvili s místní teplárnou, že jim tuto částku přispěje, když studenti budou v průběhu plesu propagovat jejich projekt na Zařízení pro energetické využití odpadů Vráto,“ vysvětlil Holba.

Ceny se snaží udržet i ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. „Ale myslím, že ke zdražení budeme muset v nejbližší době přistoupit. Tradiční plesy se vrátily všechny a řekla bych, že je zatím zájem o trochu menší než před covidem. Ještě nás čeká v sobotu ples sportovců, který se prodává dobře už nyní,“ potvrdila vedoucí kulturního domu Marcela Rybářová.

Lidé zároveň podle jejích zkušeností váhají s nákupem lístků do poslední chvíle. Zatímco dřív plánovali svůj víkendový program i s několikaměsíčním předstihem, nyní se vstupenky v předprodeji začínají prodávat maximálně 14 dní předem.

A na poslední chvíli často řeší program i samotní organizátoři. „Třeba v neděli mi volal jeden pořadatel, že hledá kapelu na akci, která má být za tři týdny. Jinak my hrajeme každý víkend. Ten minulý jsme měli hned dva plesy,“ doplnil kapelník milevské skupiny Elizabeth Josef Kašpar, který je zároveň ředitelem kulturního střediska v Písku.

„Myslím, že dva plesy organizátoři v Písku úplně zrušili. Návštěvnost je jinak srovnatelná s dobou před pandemií. Navíc třeba městský ples byl vyprodaný,“ dodal Kašpar.

Maturanti šetří a shání sponzory

A sezonu si pochvalují i koordinátoři maturitních plesů. „Loni byly plesy jen na jaře, ale lidé tolik nechodili. Letos jedeme bez omezení, a dokonce si maturanti v Českých Budějovicích navyšovali kapacity na 1 200 hostů, což jsou vyšší čísla než před covidem,“ naznačil Jan Tománek, majitel agentury Still production, která se zaměřuje na organizaci kulturních akcí.

Lidé o plesy stojí, což podle něj potvrzuje i další věc. Přestože studenti nabízejí lístky mnohdy i o sto korun dráž, prodají je všechny. „Dříve stály vstupenky okolo 150 korun. Nyní jsou klidně za 250. To je podle mě správný krok, protože v některých případech nás navýšení zachránilo a studenti nemuseli nic doplácet,“ propočítal Tománek.

Ples není pro studenta vůbec levnou záležitostí. Hodně také rozhodují samotné nároky třídy. Slavnostní večer může vyjít klidně na 500 tisíc korun. Průměrná cena se ale letos podle Tománka pohybovala okolo 250 tisíc. Například maturanti na budějovickém Gymnáziu J. V. Jirsíka odkládali od druhého ročníku každý půlrok 1 500 korun.

„Každý z nás tak našetřil šest tisíc a je nás ve třídě 32. Ale to je spíš ta spodní hranice,“ uvedla studentka Viktorie Součková.

Jen peníze od maturantů ale na uspořádání plesu zdaleka nestačí. Pomůže tak prodej lístků a tomboly. „My jsme si zamluvili KD Metropol, který je asi nejdražší, ale také se tam vejde nejvíce hostů. Prodali jsme všechny vstupenky a utržili 200 tisíc, částečně nám pomohli také sponzoři,“ zamyslela se Součková. To potvrdil také Josef Michalec, který studuje na VOŠ a SPŠ automobilní a technické v Českých Budějovicích.

„Ples jsme měli teď v sobotu, takže ještě přesně nevím, na kolik celý vyšel. Měli jsme ale rozpočet 176 tisíc, plus peníze za prodané lístky, tombolu, dražbu a sponzorské dary,“ svěřil se Michalec. Celkem prodali tisíc vstupenek.