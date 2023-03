Festivaly na jihu Čech podražily, lákají na české i světové hvězdy

Většina organizátorů musela kvůli velkému nárůstu nákladů zvýšit cenu vstupného. Někde jen minimálně, jinde se cena zvýhodněného předprodeje rovná loňským cenám za vstupné na místě.

„Program je z devadesáti procent hotový. Lidé se mohou těšit například na kapely Mirai, Rybičky 48, Wohnout, Traktor, Poletíme? nebo představení souboru Cirk La Putyka. Sice nebude čtvrteční festivalový večírek, ale naopak bude o jednu scénu více a rozšířený doprovodný program,“ láká jeden z pořadatelů Open Air Music Festu Přeštěnice Josef Kašpar.

Tradiční akce ve stejnojmenné obci na Písecku začne 30. června. První vlna předprodeje začala už v listopadu a o lístky byl velký zájem.

„Cena vstupenky v první vlně byla zhruba za polovinu částky, než za jakou si ji návštěvník koupí na místě. Postupně sumu navyšujeme. Ta současná platí do konce března. Těší nás, že je o vstupenky zájem a předprodeji se daří,“ váží si Kašpar, který je i ředitelem centra kultury v Písku.

Výběr festivalů na jihu Čech Indian Riders Fest ČB 9.–11. 6.

Vohradník Fest 10. 6.

Mighty Sounds 23.–25. 6.

Music Fest Přeštěnice 30. 6. – 1. 7.

Rockfest Dačice 28.–29. 7.

Open Air Strmilov 28. 7.

MHF Č. Krumlov 14. 7. – 5. 8.

Hrady CZ Rožmberk n. Vlt. 4.–5. 8.

Přehrady Fest Veselí n. L. 19. 8.

Deštník fest 25.–26. 8.

Festival Rock in Budweis 8. 9.

Pozvat chce proto také na městskou slavnost Dotkni se Písku, která se uskuteční 9. a 10. června. Vstupné na tuto akci je navíc zcela zdarma. „Letos do Písku zavítá například kapela No Name, zpěvák Ben Cristovao, zpěvačka Ewa Farna nebo raper Calin,“ jmenuje. Kromě hlavního programu na Velkém náměstí nebude chybět ani ten v Palackého sadech.

Lidé se mohou těšit na dechovku, folk, country, sobotní program vyplní i myslivci. Seniorům bude sloužit i vnitroblok divadla. „Historický program soustředíme na Havlíčkovo náměstí, kde vznikne malé staré město. Budeme zdůrazňovat období od Marie Terezie do současnosti. Před kulturním domem bude rovněž ukázka stavby voru. Tu doplní workshopy a aktivity pro děti,“ dodává Kašpar. Slavnost zakončí ohňostroj nad řekou Otavou.

Zpozornět by měli také fanoušci táborského hudebního festivalu Mighty Sounds. Letos se totiž bude konat dříve než obvykle, už 23.–25. června. Místo se ale nemění, zůstává jím letiště Aeroklubu Tábor.

„Program je z devadesáti procent zaplněný. Máme velkou radost a moc se těšíme, podařilo se nám do něj totiž po dlouhých letech vyjednávání dostat americkou legendu Rancid, která je pro žánrové fanoušky naprosto zásadní kapelou,“ hodnotí za pořadatele Markéta Broumová.

Zazní ale třeba i hity od The Interrupters, Dub FX, Hatebreed, Black Flag, Enter Shikari, Dog Eat Dog a mnoho dalších. „K rozpočtu se musíme chovat ještě zodpovědněji než v minulých letech, náklady enormně vzrostly a lidé kupují vstupenky na kulturní akce opatrněji než před krizí. Program budeme redukovat o jedno pódium, nicméně kapel na festivalu vystoupí jen o něco méně než v předchozích letech, protože je poskládáme do programu trochu jinak než loni,“ vysvětluje Broumová.

Vstupenky v předprodeji začínaly na částce, na níž loni končily. Tedy za kolik bylo možné zakoupit vstupenku na festival na místě. Nyní stojí 3 290 korun. Na místě budou za 3 500. „O vstupenky zájem je, tradičně rychle vyprodáme první – nejlevnější – vlnu, nyní máme prodanou necelou polovinu předpokládaného celkového počtu návštěvníků,“ propočítává Broumová.

Wohnout na pískovnách

Šestý ročník rodinného festivalu Přehrady Fest myslí na dospělé i na děti, zůstane v roce 2023 věrný Vranovu, Seči a podruhé i Veselí nad Lužnicí. „Na břehu Veselských pískoven tak 19. srpna zazní hity kapel Wohnout, MIG 21, i písničkáře Pokáče,“ říká organizátor Přehrady Festu Jaroslav Šafarik. Chybět nebude ani program pro nejmenší – oblíbená Pigyáda s prasátkem Pigy.

Do Rožmberka nad Vltavou znovu zavítá festival Hrady CZ. „Program je pochopitelně hotový a postupně ho zveřejňujeme. K největším hvězdám letošního ročníku bezesporu patří skupiny Kabát, Kryštof a Mirai,“ potvrzuje promotér akce Michal Šesták. Festival bude navíc výrazně větší, a to jak po programové, tak i technické stránce.

Ani oni se ale nevyhnuli zdražování vstupného, a to v řádu stokorun. „Předprodej máme již od loňského podzimu, vstupenky se zdražují postupně v podstatě každý měsíc zhruba o stokorunu. Rozdíl mezi startovací prosincovou cenou a konečnou cenou permanentky na místě je zhruba 700 korun,“ propočítává Šesták.

A tradiční akci pořádají i v Českém Krumlově, kde 14. července vypukne 32. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF). Nově zavítá do synagogy, Egon Schiele Art Centra i kulturního centra Prádelna. Nabídne nejen díla komorní, symfonická a sborová, ale i operní árie, španělské zarzuely a balet.

Na festival zavítají věhlasní čeští a zahraniční interpreti, mimo jiné klavírista Alexander Melnikov, tenorista Charles Castronovo, sopranistky Zuzana Marková i kytarista Rafael Aguirre.

Festival potrvá stejně dlouho jako v předchozích letech, dokonce bude mít o jeden koncert navíc. „Vstupné se nám podařilo udržet ve stejné výši jako v loňském roce, v některých případech jsme dokonce zlevnili a navýšili množství cenových kategorií tak, aby festivalové koncerty byly co nejdostupnější každému, kdo je chce navštívit,“ sděluje za organizátory MHF Marie Rydlová.