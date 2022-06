U Hluboké otevřeli třetí ferratu, tentokrát na pravém břehu Vltavy

Obtížnost provozovatelé stanovili na úroveň B, což znamená, že je vhodná i pro začátečníky a rodiny s dětmi.

„Ferraty jsou velmi oblíbeným cílem v okolí řeky a především v letních měsících je o ně obrovský zájem. Ale není výjimkou potkat tu lezce i v zimě. Vybudování nového úseku tak bylo logickým krokem. Kouzlo ferratového lezení objevili i místní, a tak věříme, že je novinka také potěší,“ říká David Šťastný, předseda destinační společnosti Českobudějovicko-Hlubocko.

Trasa doplnila dvojici ferrat, které na levém břehu Vltavy vznikly v letech 2020 a 2021. Nejstarší je dlouhá 150 metrů a také je určená i pro úplné začátečníky. To však neplatí o prostřední, 400 metrů dlouhé ferratě, která dokáže lezce po fyzické stránce opravdu prověřit. Její obtížnost se pohybuje na rozmezí C a D.

„Občas se stane, že lidé neodhadnou své síly a musejí se odepnout z lana a skočit do vody, odkud buď doplavou na břeh, nebo je zachrání někdo na lodi,“ uvedl Šťastný.

Co je to ferrata Ferrata je cesta v nepřístupném, obvykle horském terénu, která je vybavená jisticím ocelovým lanem, železnými stupy, případně dalšími pomůckami, jako jsou žebříky, řetězy, kramle, lávky a čepy. Ty slouží jako stupy a chyty v místech, kde přirozený terén neposkytuje žádné možnosti pro oporu nohou a rukou. Cílem takových úprav je zpřístupnění terénu i návštěvníkům, kteří nemají zkušenosti s horolezeckými výstupy. Značení obtížnosti:

A – jednoduchá

B – mírně obtížná

C – obtížná

D – velmi obtížná

E – extrémně obtížná

Nová ferrata je vyznačená v místě zvaném U Janů, které se nachází mezi Hlubokou nad Vltavou a Poněšicemi. Lezci mohou přijet autem, které lze nechat na nedalekém parkovišti, na kole nebo na koloběžce. Poloha ferraty se zamlouvá i starostovi Hluboké Tomáši Jirsovi, podle kterého ideálně doplňuje umístění zbylých dvou.

„Nová trasa přímo vybízí k celodennímu výletu na kole, kdy prvně zdoláte úseky na levém břehu, dále po proudu navštívíte nedalekou zříceninu Karlova hrádku a po obědě v Purkarci přejedete přívozem na pravý břeh a cestou zpět na Hlubokou zvládnete ještě nový úsek,“ popisuje možný itinerář výletu.

Zájemci o lezení, kteří nemají ferratový set nebo si sami netroufnou zdolat některou z tras, si mohou vybavení zapůjčit v hlubockém Sportovně relaxačním areálu, kde je možnost objednat si zkušeného instruktora. Cena zapůjčení jednoho setu činí 350 korun.

V areálu je také možné pronajmout si malý motorový člun a k ferratám dorazit po vodě. U nové trasy sice molo ještě chybí, ale provozovatelé slibují, že ho nainstalují příští týden.

V Krumlově chystají další úseky

Obliba ferrat roste, jen za minulý rok si v Hluboké vypůjčilo lezecký set 1 600 lidí, proto vznikají i v okolí jiných měst, kde to skalnatý terén dovolí. Loni na podzim například otevřeli jednu cestu v Českém Krumlově – nachází se na Havraní skále, měří 110 metrů a její obtížnost je C. Do čtrnácti dnů by poblíž měli zpřístupnit novou cestu lehčí obtížnosti, kterou by si mohly vyzkoušet i děti.

Provozovatelé místní půjčovny ferratového vybavení, kteří mají trasy v okolí Havraní skály na starost, plánují, že v rozmezí roku až dvou vytvoří v okolí komplex s přibližně pěti ferratami.

Zkušenější lezci by pak neměli vynechat návštěvu ferraty vedoucí skalami v Zářečí nedaleko Bechyně. Trasa vznikla již v roce 2014, dlouhá je celý kilometr, pyšní se obtížností D/E a patří k nejtěžším v Česku.