Pětiletou fenu si nechal majitel z Novohradska dovézt z Rumunska. Ale hned první den utekla. Měsíc trvalo, než se ji podařilo odchytové firmě Animal Rescue chytit a vrátit. Libi ale opět nezůstala ani den, prokousala se výdřevou v kotci a zase na měsíc zmizela. Až do středy se toulala na území Českobudějovicka.

Vladimír Kössl z Animal Rescue její pohyb monitoroval. „Zjistili jsme, kde se nejčastěji pohybuje. Lidé ji tam dokrmovali a tam jsme pak také připravili past. Do ní se ale nakonec nechytila,“ popsal. „Osobně jsem ale u toho nemohl být, protože fena už z minulosti znala můj pach,“ dodal.

Libi byla plachá a lidem se spíše vyhýbala. Přesto se ve dvou případech přiblížila ke dvěma ženám, od kterých se nechala nakrmit. Nakonec se fenu podařilo chytit v Suchém Vrbném. Ženu, která to dokázala, ale fenka lehce pokousala na ruce.

„Chovatel s fenou bude muset ještě absolvovat veterinární vyšetření,“ uvedla mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková. Čeká ho také pokuta za přestupek podle zákona na ochranu zvířat proti týrání, a to až do výše sto tisíc korun.

Majitel si nyní také musí zabezpečit kotec pro Libi tak, aby nemohla opět utéct. „Musí to být z materiálu, který neprokouše, takže určitě ne ze dřeva. Musí to být dostatečně vysoké, aby to nepřelezla a současně to musí být zabezpečené i zespodu, aby se nepodhrabala. Může ji mít samozřejmě i v bytě, ale je třeba brát na zřetel, že se může dostat ven dřevěnými dveřmi,“ nastínil Kössl.

Příběh fenky Libi ukazuje, jak může dopadnout snaha pomoci psům, kteří trpí v rumunských útulcích. Lidé si je vyberou na internetu, nechají si je dovézt, zaplatí za ně i přes 300 eur, ale nedokážou je zvládnout. Tyto psy totiž není snadné vychovat, protože jsou zvyklí žít bez pána.