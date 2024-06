Evropské volby s varováním. Při krajských na podzim může přijít velký třesk

Sociální demokracie má v krajském zastupitelstvu šest z 55 křesel, Piráti devět. Stačí letmý pohled na čerstvé výsledky eurovoleb a je zřejmé, že po těch podzimních to může na jihu Čech vypadat úplně jinak. Některé strany dost možná z politické mapy hejtmanství úplně vypadnou.

Jistě, účast bude jiná a mnozí voliči budou mít jiné preference. Aktuální čísla ale napovídají, jaká je ve společnosti nálada, a dobře si to uvědomují i regionální politici, které MF DNES oslovila. Všichni jsou ve střehu a vědí, že je čeká v kampani hodně práce.

„Čekal jsem horší výsledek, i tak je to pro mě zčásti překvapení. Už při kampani před eurovolbami jsem se nelibě vyjadřoval k tématům, která zvedáme. Ukázalo se, že nemají takový dopad, voliče tolik nezajímaly. Ten trend už od sněmovních voleb se nevyvíjí dobře,“ reagoval Josef Soumar, jednička Pirátů v kraji.

Problém podle něj je i v tom, že strana nedokázala některá témata vysvětlit jednoduše. A také vnímá, že už jsou někteří, především uvolnění politici na té nejvyšší úrovni, určitým způsobem odtržení od toho, co obyvatele skutečně pálí.

„Líbil se mi komentář, který si dovolím použít. Nemůžeme mluvit jako Lisa Simpsonová k celému Springfieldu, protože nám pak lidé nerozumí. Jistě, musíme se dál opírat o data a fakta, ale také to musíme umět zjednodušit,“ konstatoval. Podle něj se určitě nelze v případě krajských voleb spoléhat na „Prahu“. „Tam nám výsledek nezařídí,“ dodal.

V tomto ohledu se podobně vyjádřil i současný hejtman Martin Kuba. Ten na jihu Čech nechtěl kopírovat vládní koalici Spolu a ODS má pro podzim vlastní kandidátku.

„Je namístě zdůraznit, že aktuální výsledky zásadně ovlivnilo ve prospěch vládnoucí koalice hlasování v hlavním městě. Je to velmi výrazný signál, že se směrem do regionů vládě komunikace nedaří, a opakovaně na to upozorňuji. Pro vládnoucí koalici jsou výsledky celkově velmi špatnou zprávou,“ uvedl Kuba. I při přepočtu na mandáty totiž zvítězila protivládní uskupení.

Výhra hnutí ANO hejtmana nepřekvapila. „To spíš třetí místo Přísahy a Motoristů. Zjevně zvolili dobrý marketing a posbírali například hlasy SPD,“ konstatoval.

„Nemám rád počítání procent a s kým je výhodné kandidovat v koalici. Volby mají být soubojem ideí. My se na podzim zeptáme, jestli s námi chtějí naši spoluobčané na jihu Čech pokračovat,“ podotkl.

ANO vyhrálo se ziskem 26,67 procenta

Kuba vnímá velký propad u STAN, Pirátů, ale i SOCDEM. „Tuto pozici jsem u sociální demokracie očekával. V českém politickém systému je nyní velmi slabá. Otázkou je, zda je opravitelná. Na jihu Čech se před čtyřmi lety udržela i díky tomu, že je vedla bývalá hejtmanka,“ vzpomněl Kuba.

Aktuální jihočeský lídr SOCDEM Tomáš Polanský v pondělí s kolegy neúspěch v eurovolbách rovněž rozebíral. „Je to facka. Ale myslím, že na jihu Čech jsme zvolili správnou cestu s obměnou vedení, novými nezávislými kandidáty a odborníky. Musíme doufat, že to na podzim bude stačit. Víru v to mám, jinak bych to nedělal,“ uvedl Polanský. Se stranou se chce soustředit na zásadní témata, jako jsou dostupnost zdravotní péče či sociálních služeb a bydlení.

Spokojení jsou naopak u hnutí ANO. „Potěšil mě i zvýšený zájem a ochota lidí jít k urnám. Pomohl tomu i tisk, který zdůraznil důležitost voleb. Ve vztahu k blížícím se krajským věřím, že udržíme nastoupený trend,“ sdělil Roman Kubíček, jihočeský lídr ANO.

Ten už nyní předeslal, že je na podzim s kolegy připravený jednat se všemi subjekty, které podpoří rozvoj kraje. U eurovoleb tipoval propad u Pirátů, ale domníval se, že získají dvě křesla, Přísaha a Motoristé jeden mandát. Nakonec to bylo naopak.

V Jihočeském kraji nyní získalo hnutí ANO 26,67 procenta hlasů, koalice Spolu 22,7 procenta, Přísaha a Motoristé skončily třetí se ziskem 10,84 procenta, hned v závěsu byla koalice Stačilo! s 10,12 %. Následovalo hnutí STAN se 7,65 % a přes pět procent se ještě dostalo SPD s Trikolorou a těsně také Piráti.