Zabalit a vylézt na kopec. Táborníci utíkali před vodou, dalším uplavaly brambory

Ve čtvrtek v osm hodin večer si účastníci rodinné skupiny s dětmi Fénixové rozdělali oheň. Okolo se sice honily mraky, ale v tu dobu to nevypadalo na rychlý úprk z tábora v údolí, kudy protéká potok.

„Ale už ve čtvrt na devět jsme seděli v jídelně, protože přišla bouřka a kroupy. Potok do hodiny vystoupal tak, že jsme vyhodnotili, že raději tábor opustíme. Zabalili jsme věci, vystoupali na kopec a zavolali jsme do Nesměně, kde nám pomohli se zkontaktováním hasičů,“ vyprávěla Veronika Jiravová, vedoucí rodinné skupiny.

Hasiči pak zhruba 30 dětí odvozili do nedalekých Ločenic, kde jim ředitelka místní mateřské školy poskytla dočasný azyl. „Děti přespaly v peřinách. Byli jsme v suchu a bezpečí,“ potěšilo Jiravovou, která ujistila, že se nikomu nic nestalo. A za pomoc poděkovala hasičům i ředitelce školky.

Ve čtvrtek ráno se všichni do tábora vrátili a začali sušit věci. Potok, který se v noci tak rychle rozvodnil, byl už zase zpátky ve svém korytě.

Starosta Ločenic Jaroslav Bína doplnil, že další noc stráví táborníci v kulturním domě v Nesměni a následující den tábor ukončí.

„Voda v potoce nenastoupala natolik, aby to bylo nebezpečné, ale pro jistotu jsme se rozhodli pro evakuaci. Přece jen je tábor v údolí. Jezdíme na tohle místo 40 let. V roce 2002 to bylo ještě horší,“ připomněla Jiravová ničivé povodně.

Hasiči pomáhali i na dalším táboře u Nesměně, kde to ale zvládli bez evakuace. Ze stanů se všichni přesunuli do jídelny.

„Tady všude byla voda. Ale všechno jsme zachránili, všichni fungovali, jak namazaný stroj. Museli, máme na starost 50 dětí. Hasiče jsme volali po desáté v noci. Žádné materiální škody ale nemáme, jen nám uplavalo 11 kilo brambor,“ prohlásil hlavní vedoucí Michal Dosek.

Na pomoc táborníkům vyjížděli také dobrovolní hasiči z Kaplice, kteří likvidovali popadané stromy a větve v Pořešíně. „Když začala bouřka, děti nebyly v chatkách, ale v hlavní budově. Jestli organizátoři přistoupili k evakuaci tábora, nevíme. Další pomoc po nás nepožadovali,“ přiblížila Lenka Nagyová z kaplického odboru krizového řízení.

Voda vyplavila také zoo

Bouřka a přívalový déšť potrápily také Zoo Dvorec na Českobudějovicku. Voda vyplavila některé výběhy zvířat, dostala se do zázemí. Vítr poničil střechy a polámal i několik stromů a keřů.

„Zvířatům se nic nestalo, to je hlavní. Ale máme plné ruce práce s odklízením nánosů písku, bahna, odstraňování padlých větví a dalších následků v ubikacích a ve venkovních expozicích,“ vzkázali zoologové. Areál byl i ve čtvrtek otevřený návštěvníkům, jen se zrušily komentovaná krmení.