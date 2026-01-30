„Naše město leží na periferii a občas se na tento region zapomíná. A proto chceme být jeho lídrem a postarat se sami o sebe. Vstup do Enerkomu bereme jako cestu, která nám to v oblasti energetiky dovolí,“ zmínil mladovožický starosta Jaroslav Větrovský.
Nové společenství otevírá cestu ke sdílení elektřiny mezi zapojenými obcemi, firmami, ale i domácnostmi, které třeba nespotřebují všechnu vyrobenou energii z vlastního fotovoltaického zařízení a nevýhodně ji pak za nízkou cenu prodávají dál do sítě.
„Naším cílem je využít maximum vyrobené energie na Táborsku. Máme připravené skupiny sdílení a 1. února zahajujeme fyzicky první sdílení. A tím jsme připraveni na letošní fotovoltaickou sezonu,“ potvrdil,“ Jan Vavřík, předseda Enerkom Táborsko.
|
Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění
Kromě prvních obcí a města se do projektu zapojil třeba i podnikatel Jan Hora. „Osobně se zabývám obnovitelnými zdroji několik let. A proto když mě oslovili, tak jsem se okamžitě přidal. Navíc sdílení není jen výhoda pro podnikatele, ale naopak to může pomoci státu zajistit energetickou bezpečnost. A do budoucna budu rád, když se povede nejen sdílet, ale i budovat nové zdroje, a to nejen fotovoltaické,“ vyjmenoval Hora.
A na jakém principu vlastně Enerkom funguje? Ti, kdo vyrábějí elektřinu, například z fotovoltaických elektráren na střechách, ji mohou v reálném čase sdílet s ostatními členy společenství. Výrobci tak lépe využijí svou produkci a spotřebitelé získají přístup k levnější, lokálně vyrobené energii.
|
Datové centrum čeká na pravidla, pak se rozběhne sdílení elektřiny v Česku
Členy spolku se mohou stát obce, firmy, živnostníci i domácnosti z celého regionu. Otevřený je pro ty, kdo energii vyrábějí, ale i těm, kteří ji pouze spotřebovávají.
„Případní další zájemci o členství naleznou přihlášku i podmínky na stránkách enerkomtaborsko.cz. Členství je vhodné pro obce, firmy, živnostníky i domácnosti z regionu,“ informovala Monika Smetanová, předsedkyně MAS Krajina srdce.
Podobný spolek funguje také přímo v Táboře a jmenuje se Společná energie Tábor a propojuje tamní městské organizace. Sdílení a takzvanou komunitní energetiku nabízejí i největší energetické společnosti, které působí na tuzemském trhu. Elektřinu vyrobenou na střeše rodinného domu tak může případně využívat třeba i soused majitele a podobně.