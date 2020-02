Křižíkově vlaku hrozí konec, Jihočeský kraj kývl na střídavé napětí Bechyňky

Správa železnic dostala od Jihočeského kraje svolení přepojit Křižíkovu trať z Tábora do Bechyně na střídavou napájecí soustavu. To by znamenalo konec provozu vozů Elinka a Bobinka. „Je to stejné, jako bychom se rozhodli zbourat Karlštejn, protože je postaven z nevhodných materiálů,“ říká železničář Jan Šatava.