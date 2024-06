Během deseti dnů hořely hned tři elektrokoloběžky, vždy za to mohla baterie

V sobotu 8. června krátce před šestou hodinou ráno vyjížděla hlídka českobudějovické městské policie na oznámení o hustém dýmu valícím se z jedné ze zahrad za zastávkou MHD U parku.

Strážníkům se podařilo zjistit, odkud dým vychází a s pomocí majitele sousedního pozemku se přes jeho zahradu dostali k místu požáru. Tam zjistili, že ohniskem je elektrokoloběžka.

„Za pomoci souseda se jim podařilo požár uhasit, ještě než se stačil rozšířit na dřevěný plot, v jehož blízkosti koloběžka stála,“ uvedla mluvčí strážníků Věra Školková.

Druhý případ se stal 11. června před sedmou hodinou večer na čerpací stanici v Kaplici na Krumlovsku. Elektrokoloběžka tam stála mezi dveřmi do obchodu a najednou začala vybuchovat. Uhasili ji za pár minut.

Ke třetí hořící elektrokoloběžce vyjížděli hasiči 18. června do Českého Krumlova. Začala hořet v chodbě domu. Majitel slyšel rány, tak se šel podívat, co se děje. Koloběžku vyhodil na chodník, kde dál hořela. Hasiči ji po uhašení ponořili do sudu s vodou. Škodu vyčíslili na 30 tisíc korun.

Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů doplnila, že ve všech případech šlo o technickou závadu na baterii. Ani jedna elektrokoloběžka nebyla v době požáru připojena do sítě.

„Lidem doporučujeme, aby elektrokoloběžky radši nenechávali v garážích nebo domech. Když pak vzplanou, může oheň napáchat daleko větší škody,“ radí Matějů.