Potvrzeno, kraj převezme od fotbalového Dynama Složiště. Areál bude modernizovat

Trénuje tam přes 400 dětí v osmnácti týmech. Českobudějovický sportovní areál Složiště, velká chlouba fotbalové Akademie Dynama, poslední roky především chátral. Chyběly totiž potřebné investice. Jihočeský kraj mu chce ale brzy vrátit lesk.

Už před dvěma lety vedení hejtmanství usilovalo o to, aby dostalo areál od akademie pod svou správu a začalo ho zvelebovat. Teď se to konečně podaří.

„Zastupitelstvo schválilo odkup nemovitostí na pozemcích Složiště a zároveň převod nájemní smlouvy areálu na kraj. Je to klíčový krok, který nám po letech totálně zablokované situace umožní konečně rozvoj tohoto unikátního sportovního areálu pro mladé jihočeské fotbalisty a další sportovce,“ oznámil hejtman Martin Kuba (ODS). Pro převzetí areálu byla i opozice z řad hnutí ANO a Stačilo!

Kuba jednal s majitelem Dynama Vladimírem Koubkem, zda by bylo možné získat jak nemovité věci, tak movité – hřiště, umělá tráva či vybavení – do vlastnictví Jihočeského kraje. Na základě znaleckého posudku zaplatí kraj Dynamu, tedy jeho majiteli Koubkovi, za nemovitosti na Složišti bezmála 24 milionů korun.

Tréninkové centrum fungující od roku 2004 měla v dlouhodobém nájmu Akademie Dynama (smlouva na 99 let), což prakticky znemožnilo jakýkoli zásah jiného subjektu. Pozemky, kde se areál nachází, byly a i nadále budou města České Budějovice.

„Smlouva zůstane prakticky jako ta původní s tím, že kraj vše převezme do své správy a my jako město tak budeme mít pouze nového nájemce. Ještě řešíme, kdo bude areál fakticky provozovat, zda to nebude například naše Správa sportovních zařízení. Zásadní je, že akademie bude v areálu dál působit jako doposud, ale díky kraji by se mělo v dohledné době zásadně zlepšit zázemí,“ popsal náměstek primátorky Petr Maroš.

Benát se těší na změny

Stav na Složišti je v současné době neutěšený, špatné jsou hlavně trávníky. Bude tedy nezbytná kompletní rekonstrukce hřišť a vybudování dalších ploch.

„Bude třeba rovněž zajistit péči o celý areál, zjistit reálný stav infrastruktury, zhodnotit nutné a havarijní opravy, vyhotovit investiční a rozvojový plán a ten v následujících letech plnit, což bude vyžadovat další finanční prostředky,“ píše se v důvodové zprávě pro zastupitele. Celá transakce je poměrně složitá a vstupuje do ní mnoho aktérů. Kraj si proto také nechal vše posoudit právníky.

Jako nejlepší zprávu za své sedmileté působení v Akademii Dynama považuje převzetí krajem její výkonný ředitel Petr Benát. „Je to historický okamžik a velmi pozitivní zpráva a naděje do budoucna. Budeme mít jiné možnosti, věřím, že vznikne dlouhodobější investiční plán. Pro rozvoj mladých fotbalistů nám to moc pomůže,“ potěšilo Benáta.

Kam peníze poputují a v jakém časovém pořadí, to bude věcí jednání dalších týdnů a měsíců. První investice se dají očekávat v příštím roce. „Zatím nikdo nebyl schopný říct, co přesně bude následovat. Ale bude se to určitě v blízké době řešit,“ naznačil.

Bývalý ligový záložník Benát upozornil, že je nutné obnovit hrací plochy a do budoucna také přidat další. V místě je prostor pro tří úplně nová hřiště. „Všichni zainteresovaní vědí, že stáří trávníků na hřištích je vysoké. Bude je třeba opravit. A když přibudou další, tak je to jedině dobře, protože kapacita areálu nestačí,“ komentoval.

Koubek klub vést nechce

Zprávu ze zastupitelstva přivítal také majitel klubu Koubek. „Dostal jsem informaci, že bod programu byl schválený a tento týden se k tomu budou podepisovat dokumenty,“ poznamenal Koubek. Bližší podrobnosti komentovat nechtěl kvůli dodržení smluvního tajemství.

Kolem převzetí Složiště panovala nejistota, jestli ho neovlivní stále nedořešený spor o vlastnictví prvoligového klubu. Bývalý majitel Dalibor Jirka totiž nadále nevrátil akcie Koubkovi, čímž by se věc zřejmě uzavřela.

„Pan Jirka je povinen mi akcie vrátit, zatím to neučinil. Vedu jednání, aby se tak stalo, ale není to jednoduché. Na stole jsou návrhy, ale žádný z nich se zatím nepodepsal,“ sdělil Koubek.

Tato situace zároveň brzdí jednání o novém vlastníkovi klubu, protože Koubek už ho vést nechce. „U jednoho zájemce jsme provedli data dump (výpis prvotních dat, pozn. red. ), u jednoho due diligence (audit hospodaření před potenciálním převzetím společnosti – pozn. red),“ ujistil Koubek.