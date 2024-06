Družku těžaře zranil v lese pokácený strom. Pro vážně zraněnou letěl vrtulník

Událost se stala v sobotu před druhou hodinou odpolední v lese za obcí Netěchovice. Vyrazily k ní všechny složky integrovaného záchranného systému.

Hasiči museli cisternu zastavit kilometr od místa nehody, protože dál nemohli projet. Proto pokračovali pěšky. Podobně jako záchranáři se sanitkou.

„Pacientka utrpěla po zásahu vrcholu padajícího stromu těžké poranění hlavy a byla ohrožená na životě. Záchranáři jí poskytli nezbytnou přednemocniční péči,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.

Hasiči na svém facebookovém profilu upřesnili, že strom spadl na družku těžaře při těžbě a přípravě palivového dřeva.

Během ošetření záchranáři informovali pilota vrtulníku, který mezitím přistál na okraji lesa, že bude nutné evakuaci pacientky provést za využití lanového podvěsu.

Záchranáři a hasiči zraněnou ženu uložili do vakuové celotělové dlahy a přenesli ji na místo vhodné pro evakuaci. Pak ji v doprovodu lékařky a záchranáře vrtulník vyzvedl a donesl na okraj lesa.

„Tam ji přeložili do vrtulníku a transportovali do českobudějovické nemocnice. Do třiceti minut od předání putovala pacientka na operační sál,“ doplnila Fajtlová.

Na místě byli i policisté z Týna nad Vltavou. Událost řeší jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Muži, který kácel strom, hrozí až dva roky vězení. Záleží na tom, jak vážné zranění žena utrpěla.