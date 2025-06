V kalendáři je úterý nebo středa, rezervací v hotelu napočítají jen pár. Týden popojde ke čtvrtku nebo pátku a i díky příznivé předpovědi počasí mají na víkend plno.

Takový vývoj zájmu o přenocování zažívají ve Wellness hotelu Lucia ve Veselí nad Lužnicí, ale také v řadě dalších ubytovacích zařízení na jihu Čech. Kam vyrazit na výlet, kde se najíst, případně kde přespat, to v dnešní době totiž lidé řeší mnohdy až cestou.

Trend plánování programu a krátkodobých dovolených se mění a stále zrychluje. Velkou roli hraje počasí a dostupnost nabídky. Provozovatelé na trend reagují a snaží se ji hostům připravit co nejdostupnější a zajímavou zároveň.

„Lidé se rozhodují na poslední chvíli. Předěláváme kvůli tomu i webové stránky, abychom si tam mohli v čase hrát také s cenou. Chceme, aby všechno bylo dostupné hned, na pár kliknutí,“ popisuje manažerka hotelu Lucia Karolína Jeffrey.

Na nový trend reagují ubytovatelé

Podobné chování turistů vnímají také v destinační společnosti Českobudějovicko–Hlubocko. „Podle našich předpokladů budou návštěvníci letos jezdit na dovolené či výlety častěji, ale na kratší dobu. Také si budou víc vybírat, jakou službu využijí. Dnes se mnohdy rozhodují až na poslední chvíli, reagují i na počasí,“ přidává Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti.

Podle ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) Petra Soukupa poskytovatelé služeb soupeří o zákazníka většinou až v poslední chvíli, v krátkodobé nabídce. „Od covidu se svět přesunul do dlaně. Nejdřív to byl pro podnikatele šok, že ve středu neměli rezervace a naskákalo jim to všechno v pátek. Ale teď už to vědí a reagují. Velkou roli hraje i rozvoj technologií,“ myslí si.

Preference krátkodobého ubytování a rozhodování na poslední chvíli registruje většina hotelů a penzionů. „Pobyty se zkrátily zpravidla na dvě nebo tři noci. To je nejoblíbenější. Hosté čekají na předpověď a hledají také co nejvýhodnější ceny,“ přidává Michal Švihálek, manažer Orea hotelu Concertino v Jindřichově Hradci, kam nejčastěji míří lidé ze sousedních krajů.

Výjimku v plánování vnímají podnikatelé v zařízeních, která jsou zaměřená na dlouhodobější pobyty nebo nabízejí speciální zážitky. Přirozeně se s předstihem rezervují místa i ve vazbě na akce, jejichž termíny jsou známé dopředu. To pak mívají hotely plno i měsíce předem.

„Na začátku července potřebují cítit slanou vodu“

Stoupající popularitu kratších cest vnímá JCCR i díky datům. „Za rok 2024 jsme evidovali čtyři a půl milionu přenocování v Jihočeském kraji. Ale víme, že celkem přijelo do kraje devět milionů lidí, což znamená, že půlka z nich ani jednou nepřespala,“ uvádí ředitel Soukup.

Čeští turisté by letos podle odhadů mohli znovu o něco víc volit tuzemskou dovolenou. „Po covidu už si zahraničí užili dost. Navíc si zvykli na vyšší ceny, a tak jim to u nás i v cizině přijde podobné,“ srovnává Polanský.

Největší zájem o trávení času u moře je hned zkraje letních prázdnin. „Dlouhodobě platí, že Češi potřebují na začátku července cítit slanou vodu. Od srpna se ale vracejí a vylepšují sezonu u nás, a to až klidně do října. Ze statistik víme, že půlka Jihočechů tráví druhou dovolenou právě v našem kraji,“ všímá si Soukup.

Zažité letní zvyklosti letos může v regionu ovlivnit novinka. První prázdniny totiž budou v provozu nové dálniční úseky na D3 a D4, které byly otevřeny na konci minulého roku a nyní výrazně urychlí cestu z hlavního města a dalších míst.

„Nyní jste do dvou hodin z Prahy na Lipně. To už je příjemné. Už se to projevuje například u Nizozemců, kteří jezdí s karavany. Cílíme i na návštěvníky z dalších zemí, jako je třeba Polsko nebo Maďarsko,“ doplnil ředitel JCCR.