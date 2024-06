Linka P byla pomalá, linka L také langsam, to byly začátky MHD, slaví 115 let

A tak čekal vozy s „tykadly“ v Českých Budějovicích druhý konec. Nastal v září 1971 a trvalo dlouhých 20 let, než se do krajského města tyto stroje na elektrický pohon opět vrátily.

A jezdí dodnes, kdy si MHD v Budějovicích připomíná 115 let od svého vzniku. V současnosti jsou trolejbusy na sedmi linkách, v pracovních dnech při plném provozu vyjíždí do ulic přes čtyři desítky vozidel. K tomu už několik let další trasy obsluhují také elektrobusy.

Historické milníky MHD v Českých Budějovicích 1909 Tramvaj začala v Budějovicích jezdit 15. června. Od té doby se píše historie MHD ve městě. Začátek trati byl před výpravní budovou nádraží, koleje vedly na náměstí a Krajinskou pokračovaly na Pražské předměstí k Dělostřeleckým kasárnám. Od 27. října jezdil i trolejbus. 1948 Obnovený provoz trolejbusů začal 28. října. 1950 Tramvaje projely naposledy ulicemi 1. března. Od ledna začal fungovat Dopravní podnik. Do té doby provoz MHD spadal pod Jihočeské elektrárny. 1951 Podnik zavedl 8. září první autobusovou linku do Mladého. 1971 Po útlumu úplně skončila trolejbusová doprava a nahradily ji autobusy. 1991 Po 20 letech se trolejbusy vracejí na linkách 14 a 17. Podnětem k obnově provozu byla vize, že spojí České Budějovice s Jadernou elektrárnou Temelín. Z tohoto záměru sešlo. Zdroj: DPMCB

Ředitel dopravního podniku (DP) Slavoj Dolejš je přesvědčený, že právě tento druh dopravy má budoucnost i s ohledem na závazky Česka zajistit zhruba do 10 let bezemisní MHD. „Z takových technologií je nám zatím finančně dostupná právě elektrická. V budoucnu očekávám ještě velký restart veřejné dopravy,“ domnívá se Dolejš.

Podle něj je nesmysl direktivně zakazovat, aby měl člověk vlastní auto. „Ale měli bychom se dostat do fáze, kdy pro mnohé nebude problém se ho vzdát, protože to pak pro člověka bude dokonce výhodnější,“ dodává. Tak jako tak na trolejbusy sází a mezi lety 2025 a 2026 dorazí do Budějovic pětatřicet nových vozů Škoda 33Tr. Celková hodnota zakázky je téměř 700 milionů korun.

Na současná vozidla, včetně autobusů, se v sobotu mohou zájemci podívat přímo v areálu DP na Novohradské, kde je od 9 do 15:30 hodin den otevřených dveří u příležitosti oslav 115 let MHD ve městě. Poté tam budou následovat debaty a koncerty.

Ale zpět k zavádění MHD na začátku 20. století. Tehdy události provázely vášně mezi českou a německou částí obyvatel. Podobně jako v jiných místech dopadala kritika na řešení nápisů na vozidlech či zastávkách.

„Vozba na pouliční elektrické dráze byla konečně po tolika odkladech a svízelných překážkách aspoň na trati vedoucí od nádraží k Dělostřeleckým kasárnám dnes ráno zahájena,“ popisoval událost 15. června 1909 jihočeský časopis Budivoj. Přestože to byl přelomový okamžik v historii Budějovic, v novinách z toho byla jen kratší zpráva na straně dva.

Hned tři dny po zahájení však Budivoj upozornil, že zatímco zastávky jsou označené perfektně dvojjazyčně, samotné tramvaje jsou opatřené pouze německými nápisy o směru jízdy. A to i přesto, že dvě třetiny obyvatel města jsou Češi. Autor zdůraznil, že doufá v nápravu.

Na to zareagoval německý Budweiser Zeitung, který upozornil, že v Praze mají pro změnu tramvaje jen české nápisy, takže ať si místní Češi nestěžují. A spor dále gradoval. České Jihočeské listy například upozornily, že němečtí průvodčí v tramvajích hlásí v češtině „vylízat“, a zlobily se nad tím, co to je za příšerné slovo, že správně česky je vystupovat a nastupovat.

První tramvajová linka byla tehdy v provozu od 6 do 22 hodin. Vozy jezdily v desetiminutových intervalech. Další začala jezdit v roce 1910. Zajímavé je, že si obě vysloužily stejnou přezdívku, jen v odlišném jazyce. Linka P česky znamená pomalá a linka L německy langsam, což je v překladu také pomalý.