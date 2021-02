U jihočeských silnic loni přibylo nejméně křížků za 20 let, i díky covidu

„V roce 2020 došlo meziročně k mírnému poklesu počtu nehod, a to o 4,6 procenta v souvislosti s pandemií covidu-19,“ potvrdila Pavlína Kubíková z Krajské správy Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Českých Budějovicích, která údaje zveřejnila.

Nehody v kraji v roce 2020 Celkem 4 286

Nesprávný způsob jízdy 2 632

Nepřiměřená rychlost jízdy 920

Nedání přednosti v jízdě 485

Nesprávné předjíždění 91

Zdroj: ČSÚ



Počet usmrcených

na jihočeských silnicích

rok 2010 72

rok 2011 67

rok 2012 71

rok 2013 54

rok 2014 63

rok 2015 62

rok 2016 51

rok 2017 52

rok 2018 59

rok 2019 58

rok 2020 38

To se odrazilo mimo jiné na následcích tragických střetů. Při nich zemřelo v loňském roce 38 lidí, což je meziročně o 20 méně. Údaje zahrnují ty případy, kdy dotyčný podlehl zraněním do 24 hodin od neštěstí. Celkově tak počet lidských životů, které na jihočeských silnicích vyhasly, byl nejnižší za nejméně 20 let.

Policejní prezidium České republiky publikovalo také mapu krajů, která ukazuje místa a důsledky dopravních střetů. Z ní vyplývá, že v regionu došlo ke dvěma událostem, při nichž zemřeli tři lidé. V tomto případě si kraj připsal smutné prvenství.

Jedna se stala na konci října nedaleko Nových Hradů na Českobudějovicku. „S jistotou už lze říct, že byla na vině příliš vysoká rychlost, následkem které auto vyjelo ze silnice a narazilo do stromu,“ upozornil policejní mluvčí Milan Bajcura.



V autě zemřeli tři mladí lidé. Už na začátku roku pak zahynuly tři osoby mezi Pískem a Čížovou, kde se srazila dvě auta.

Právě vysoká rychlost je podle údajů ČSÚ druhou nejčastější příčinou nehod v kraji. Týkala se přesně 920 střetů na jihočeských silnicích.

„Bohužel se toho řidiči dopouští stále velmi často. Pokud se k tomu přidá ještě jiný další prohřešek, jako je nepozornost, mohou být následky tragické,“ konstatoval jihočeský koordinátor BESIP Václav Kovář.

Statistiky pak ukazují, že vůbec nejčastější příčinou byl loni nesprávný způsob jízdy. Ten byl u více než 60 procent událostí. Podle Kováře termín zahrnuje řadu pochybení, která není možné jednoznačně zařadit.

„Na první pohled to může být malicherná chyba, jako třeba přejíždění z jednoho pruhu do druhého. Lidé je dělají s tím, že by se nemělo nic stát, ale opak je mnohdy pravdou,“ vysvětlil.

Děti nemohly na dopravní hřiště

Téměř 500 střetů způsobilo nedání přednosti v jízdě a u bezmála stovky bylo na vině nesprávné předjíždění. „Obecně jsou lidé za volantem často nepozorní. Je to způsobené ovládáním telefonu nebo obsluhováním nejrůznějších vymožeností ve vozidle. Zvyšuje se i agresivita na silnicích. To všechno zaznamenáváme jako problém,“ varoval Kovář.

Celkově loňská čísla klesala, ale to podle Kováře není důvod ke spokojenosti. „I přesto se snažíme prosazovat takzvanou vizi nula. Chceme, aby při těchto událostech lidé neumírali a k těžkým zraněním docházelo co nejméně. Jakékoli číslo navíc je špatné,“ sdělil.

Během koronavirové epidemie si Kovář všiml některých negativních faktorů. Kromě jiného narostl počet střetů, u nichž byli motorkáři, a to hlavně na jaře. Řada lidí pracovala z domova, kvůli čemuž podle Kováře sedali na motocykl častěji.

„V neposlední řadě jsme zaznamenali také zvýšení počtu nehod, které zavinily děti, mimo jiné na kolech. Všimli jsme si jejich větší volnosti. Následkem toho tato statistika vzrostla. Naštěstí to ale nesouviselo s rapidním nárůstem tragických událostí,“ dodal Kovář.

Koronavirus se také podepsal na vzdělávání dětí z pohledu silničního provozu. Žáci se nemohli například účastnit výuky na dopravních hřištích, což BESIP považuje za jeden z důležitých momentů při jejich vzdělávání.

Loni ubylo i těžkých zranění, kterých bylo 215, což je o zhruba 25 méně než v roce 2019. „Hmotná škoda vzniklá při dopravních nehodách v Jihočeském kraji činila v roce 2020 téměř 316 milionů korun. Meziročně se její hodnota snížila o čtyři procenta. Na jednu událost připadla v průměru škoda ve výši 73 717 korun,“ dodala Pavlína Kubíková.

Řidič vyjel ze silnice, náraz do stromu u Nových Hradů nepřežili tři lidé (31. října 2020):