Zklidnění dopravy v centru Budějovic ještě počká, radnice si žádá více času

Nechceme, aby centrum fungovalo jako zkratka pro auta. Kdybyste tuto větu vložili do úst zástupcům vedení města, bude to sedět stejně přesně, jako kdyby to řekli podporovatelé zklidnění dopravy v historickém jádru Českých Budějovic.

Ti se na začátku týdne sešli, aby probrali aktuální situaci a dohodli se na dalším postupu, který by vedl ke změnám v centru. Auta totiž přes náměstí Přemysla Otakara II. dál proudí po tisících denně a krátí si tudy cestu, přičemž konkrétní úpravy jsou zatím v nedohlednu.

„Už vloni jsme uspořádali na náměstí veřejnou akci, při které jsme na neutěšenou situaci upozorňovali. Pravděpodobně něco podobného brzy zopakujeme. Chceme vytvořit na vedení radnice tlak, ale ne nějakou násilnou cestou. Nicméně dlouhodobě vnímáme, že se kolem této problematiky nic konkrétního neděje,“ zdůraznil Michal Hořejší, který je jedním z hlavních iniciátorů této aktivity.

Podle něj by přitom bylo snadné přijmout některá opatření vedoucí ke zklidnění. „Zjednodušeně na to stačí několik dopravních značek,“ konstatoval. Podle něj by takové řešení samozřejmě neměl být cíl, ale teprve začátek celkové koncepce proměny historického centra Českých Budějovic.

Už to šlo, než zasáhl soud

Mnozí obyvatelé mají ještě v aktivní paměti, že něco podobného už fungovalo. V roce 2022 se po mnoha letech příprav bývalému vedení radnice podařilo úpravami zásadně omezit průjezd přes hlavní náměstí.

Místo tří až tří a půl tisíce aut jich pak tudy jezdilo v průměru jen 1 600 za den. Na Sadech přitom provoz nekolaboval o nic víc než běžně, jak předtím někteří varovali. Opatření ale dlouho nevydržela. Soud je označil jako nesrozumitelná a město je muselo zrušit.

Současné vedení města pak ujišťovalo, že se něco musí změnit. „Celá organizace dopravy a parkování je pro nás velkým tématem,“ potvrdil už dříve náměstek primátorky pro investice či velké projekty Petr Maroš (ODS).

Teď na podzim si na radnici představovali, že zveřejní, jak by vše mohlo vypadat v praxi. Nakonec to ale potrvá déle. O měsíce, půl roku, to nyní nikdo nechce upřesnit. „Chceme to mít celé promyšlené a funkční, aby se neopakoval příběh s tím, že to opět shodí soud,“ vysvětlil Maroš.

Náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš (ODS) už v únoru mluvil o vzniku takzvaných sdílených zón. V historickém centru by to pak znamenalo vzájemnou rovnost všech účastníků provozu, tedy aut, motorek, cyklistů či chodců a MHD. Maximální povolená rychlost by byla 20 km/h.

Aby byla taková zóna plnohodnotná, potřebuje město také upravit povrchy chodníků a silnice, aby je mimo jiné srovnalo do jedné roviny. Tak už s tím koneckonců počítal i projekt bývalého vedení. Byl součástí více než padesátistránkového dokumentu Centrum v klidu, který pro radnici zpracovalo budějovické Studio MAP.

3. dubna 2023

Stejnou věc navíc ještě dlouho předtím navrhoval podnikatel a bývalý zastupitel za Občany pro Budějovice (OPB) Martin Pražák. „Bylo to komfortní řešení, abychom snížili intenzitu dopravy v centru, zachovali zásobování a dopravní obslužnost,“ vyzdvihl už dříve.

Maroš zmínil, že ale nyní musí vše znovu projednat s odborem dopravy. „A stejně tak s památkáři, abychom pak po zveřejnění našich záměrů nenarazili na jejich odpor. Tomu chceme předejít,“ reagoval.

Zklidnění podporuje dlouhodobě také opoziční zastupitel Lukáš Bajt (OPB), který je členem dopravní komise. „Před rokem a půl město přislíbilo, že se tím bude zabývat, ale nic se neděje. Vnímám to jako odsouvání nějakého řešení, kdy chybí dlouhodobá vize. Tam přitom před dvěma lety bylo jasné – náměstí bez aut a postupné kroky, které k tomu měly vést,“ zmínil.

Jediné, co dodnes z dřívějších opatření zčásti vydrželo, je omezení parkování na jedné části náměstí, kde jsou místo toho lavičky se stromky. Od února také nedaleko, u sportovní haly, funguje parkovací dům s 500 místy. K omezení krátkodobého stání na náměstí to ale nevedlo.