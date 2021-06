Dostavba dálnice mezi Pískem a Příbramí může vyřešit dilema řidičů

Pravidelné dilema - tedy která trasa bude ucpanější - v poslední době například řidiči z Budějovic řeší spíš použitím dálnice D3, přece jen už měří 70 kilometrů. Ale „konkurenční“ D4 může mít časem zase navrch.

To je potěšující zpráva nejen pro motoristy, ale také například pro obyvatele Čimelic, jimiž nyní vede hlavní tah. Kromě obchvatů bude dálnice většinou kopírovat současnou I/4.

Přípravné práce spojené hlavně s kácením zeleně v budoucí trase začaly už v březnu, od května pak stavbaři vytyčují zábory a připravují území pro archeologický výzkum. Na základní kámen poklepají 7. června. Za vítěze tendru, francouzské konsorcium DIVia, o tom informovala Daniela Pedret.



„Průběžně také budujeme zařízení staveniště,“ uvedla. Stavebně a projekčně se o trasu postará společnost Eurovia CS.

Celá akce je zlomová také v tom, že DIVia bude stavět formou projektu PPP. V tak velkém rozsahu k tomu stát doposud nikdy nepřistoupil.

„Bude to vlastně dálnice na operativní leasing. Stát je vlastníkem, ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové D4 a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby,“ vysvětlil ministr dopravy Karel Havlíček.

Stát má za využívání nové dálnice zaplatit 17,8 miliardy korun.

Provozovatel obstará i už hotový úsek

Konsorcium bude 32 kilometrů nové D4 ještě 25 let spravovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry směrem na Písek.

Stát může například při snížení kvality dálnice nebo omezení jízdních pruhů provozovatele pokutovat srážkami z měsíčních splátek.

Pro samotné řidiče bude provoz stejný jako jinde, kde jsou dálnice zpoplatněné. Po 25 letech úsek stát převezme, a to v plné kvalitě.

V minulosti prozatím podobné pokusy o projekt PPP zkrachovaly, tentokrát se ho podařilo prozatím dotáhnout až k zahájení prací.

Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka sdělil, že smlouva ukládá předat podle harmonogramu koncesionáři prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) všechna povolení a potřebné pozemky.

„V kompetenci koncesionáře naproti tomu bude předání staveniště společnosti Eurovia CS, která je zhotovitelem,“ dodal Jemelka.

Zda bude někdy D4 pokračovat na jihu Čech dál směrem na Strakonice, případně až k německým hranicím na Strážné, to je vize daleké budoucnosti.

Kudy to bude lepší?

Zatímco by tedy měla být dálnice D4 v roce 2024 delší o 32 kilometrů a z Písku to bude do Prahy opravdu rychlé, D3 má mít nových 28 kilometrů kolem Českých Budějovic a dál na jih.

Chybět ovšem zřejmě bude kilometrový tunel Pohůrka v krajském městě.

Tak jako tak se za tři roky stane pro řadu řidičů jedoucích například z Českobudějovicka či Českokrumlovska do Prahy opět atraktivnější cesta přes Písek. Důvodů k tomu budou mít více.

Pokud se ŘSD podaří pokročit s přípravami, zlepší se i jízda po navazující silnici I/20 z Písku do Pištína u Budějovic. Ředitelství má v plánu přidat na několika úsecích vždy v jednom směru pruh navíc.

„Výsledkem bude pravidelné střídání předjížděcího pruhu,“ přiblížila před pár týdny ředitelka budějovické správy ŘSD Vladimíra Hrušková.

Tato akce je rozdělená do čtyř úseků, z Písku do Protivína, dále do Vodňan, k Nové Hospodě a k Pištínu.

Úpravy jednotlivých částí mají stát odhadem od 200 až po 320 milionů korun bez daně. Podle sčítání starého pět let projede po této silnici 11 tisíc vozidel denně.

Do toho ŘSD plánuje novou část této silnice i dál směrem k Budějovicím. Vznikne tam 8,5 kilometru dlouhý obchvat dopravně přetížených obcí Dasný a Češnovice.

To vše by mělo být hotové přibližně do pěti let. Pokud tedy nenastanou velké prodlevy, což je u dopravních akcí takřka pravidlem.

Naopak pokračování dálnice D3 ve Středočeském kraji od Mezna ku Praze je stále hodně vzdálené. ŘSD tak prozatím vylepšuje alespoň současnou silnici I/3.

Po mnoha letech slibů a mnohdy dramatických debat zahájilo ředitelství v dubnu stavbu 3,5 kilometru dlouhého obchvatu Olbramovic.

Zmizí tak nejen nebezpečné esíčko na stávající trase, ale hlavně nekonečné proudy aut jedoucích středem obce, denně jich je až 30 tisíc. První auta by na nový úsek měla vjet v březnu 2023.