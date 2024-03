Srubec začal měřit řidičům rychlost, doprava v obci se ihned zklidnila

Jedno auto, druhé, třetí... Všem se shodně rozsvítí brzdová světla, když sjíždějí z kopce kolem obecního úřadu Srubce, rychle rostoucí obce u Českých Budějovic.

Mělo by to být úplně normální, když tam platí tradiční „padesátka“. Jenže právě v těchto místech ještě nedávno tisíce řidičů nohu na brzdu vůbec nedaly. O pár set metrů dál, kolem základní školy, tak mnohdy projížděly i rychlostí 70 km/h a někdy i mnohem rychleji.

„Ani stovka nebyla výjimkou,“ potvrzuje starostka Srubce Lenka Malá. Kdo si tohle dovolí nyní, toho čeká pokuta. Od 1. března totiž v obci zavedli úsekové měření. A není jen v jejím středu, ale prakticky na celém průjezdu Srubcem, což jsou asi dva kilometry jízdy.

MF DNES tam sledovala provoz před koncem roku a v pátek ráno, aby měla srovnání. V prvním případě jelo v nejproblematičtějším úseku mezi úřadem a školou více než 50 km/h pět řidičů z deseti. Tentokrát to nebyl téměř ani jeden. Nejrychleji jel ve sledované době paradoxně řidič, který jel v opačném směru do kopce.

Obrovský efekt mělo před pár týdny už samotné namontování kamerového systému a vyznačení vodorovných pruhů na silnici, které ukazují začátek a konec úsekového měření.

„Od té doby Srubec nepoznáte. Řidiči zpomalili okamžitě. Doprava je tady teď v pořádku. Předtím bylo některým jedno, jestli jedou sto nebo sto deset,“ všímá si starostka Lenka Malá.

Zdůraznila, že obci nejde o žádné vybírání peněz, ale skutečně o bezpečnější provoz. „U školy máme ráno dva zaměstnance, aby pomáhali na přechodu. Někdy ta rozjetá auta nemohli ani zastavit,“ říká.

Spokojení jsou i obyvatelé, se kterými MF DNES mluvila. „Rozhodně to podporuji. Především pro obyvatele, kteří bydlí kolem hlavní silnice v obci, to bude znamenat větší bezpečnost. Také jsem si všiml, že už po instalaci kamer se provoz hodně zklidnil,“ potvrzuje jeden z místních Jindřich Hofbauer.

Někteří řidiči, ale i obyvatelé řešili, jak to vlastně s úsekovým měřením přesně bude. Místo je jedním z přivaděčů do Českých Budějovic a projíždějí tudy tisíce aut denně.

Případné pokutě za rychlou jízdu se nevyhnou ani ti, kteří vyjedou například v polovině obce a pojedou do krajského města. Měření je totiž rozdělené na více částí.

Protože si Srubec se zhruba třemi tisíci obyvateli nemůže dovolit zajišťovat agendu spojenou s přestupky, spolupracuje právě s českobudějovickým magistrátem a tamní městskou policií.

„Je to tak, zpracujeme přestupky do formy pokut a výzev řidičům. Od půlnoci ze čtvrtka na pátek už k nám proudí data a záběry z úsekového zařízení. Nejdříve je zpracuje městská policie, pak to míří na správní odbor, který pošle výzvu k zaplacení pokuty,“ vysvětluje postup náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Novinku vnímá i tak, že motoristé na příjezdu do Budějovic zpomalí a pomůže to následně i přímo ve městě, konkrétně na Ledenické v Suchém Vrbném. „Očekáváme, že to bude mít pozitivní vliv i na tuto okrajovou část Budějovic,“ vnímá.

Peníze za pokuty se stanou příjmem radnice krajského města. „Zatím jsme to nijak dál formálně neřešili, ale Srubec nám s tím samozřejmě pomáhá. A tak se s nimi třeba po roce fungování nějakým způsobem vyrovnáme. Ale to teprve budeme řešit,“ dodává náměstek Bureš.

I on poznamenal, že rychlé jízdy ubylo a z tisíců přestupků denně jich po instalování kamer byly najednou jen stovky. „Lidé si to navíc mezi sebou ještě řeknou a podle předpisů jich pojede ještě více,“ věří náměstek.

Na Srubci loni zkušebně měřili rychlost. Za pouhý jeden týden interního měření tehdy porušilo nejvyšší povolenou rychlost při průjezdu obcí 15 tisíc řidičů. Jeden z nich jel na padesátce dokonce 110 kilometrů v hodině.