Když řidič vjede do Lipenské ulice na Pražském předměstí v Českých Budějovicích, musí počítat s tím, že hned sedmkrát přejede přes retardéry. Pojede krokem a bude drncat. Nepříliš rušná silnice přitom měří necelých 700 metrů.

Před lety město osadilo celou čtvrť i další místa zpomalovacími polštáři při zavádění modrých zón. Teď začnou mizet. Na území ohraničeném ulicemi Mánesova, Nádražní, Strakonická a řekou Vltavou je 67 míst, kde je celkem 101 retardérů.

„Začali jsme je postupně odstraňovat, čímž dojde ke snížení hlučnosti. Zachované zůstanou jenom tam, kde je zvýšené riziko nehodovosti, například v ulicích Dukelská, Čéčova, Fráni Šrámka, Skuherského a J. Š. Baara před křižovatkami s Jírovcovou, v Nové před křižovatkou s Lipenskou a v ulici Jeremiášova před křižovatkou s Rudolfovskou,“ vyjmenoval náměstek primátorky Lubomír Bureš.

Důvod pro zachování části retardérů je jednoduchý, jsou to místa se zvýšeným pohybem dětí a podobně. Třeba u Dukelské to před školou jednoznačně dává smysl a rodiče si to tam chválí.

„Od té doby, co tu jsou, tak tady skoro každý jezdí krokem. Navíc se tu lidé díky tomu dostanou bezpečněji do parku na cyklostezku k Malši,“ potvrzuje Magdalena Jiráčková z Budějovic.

Jinde naopak řidiči jásají, že bariéry zmizí. „Někde mi ty retardéry přijdou úplně nesmyslné. Na Pražském předměstí i tak pojedu pomalu, není to tu žádná závodní dráha. Co se mi naopak líbí, jsou bílé pruhy na silnici, které zdůrazňují pravidlo pravé ruky a přednost v jízdě. To hodně pomáhá,“ popsal své zkušenosti Roman Bohoněk, který teď v místě opravuje dům.

„Zmiňované zrušení polštářů se týká 51 míst a 81 kusů,“ upřesnil náměstek Bureš. A řekl, že když se v roce 2017 začínalo se zřizováním modrých zón, a první etapa se týkala Pražského předměstí, tak bylo potřeba upozornit řidiče, že dochází k úpravám zavedení předností zprava.

„Tehdy tam byla doprava vedená po hlavních a vedlejších komunikacích. Proto Policie České republiky žádala o zpomalovací polštáře, protože pouhým dopravním značením by nedošlo k razantnímu upozornění na změnu. Po těch letech se situace ustálila, změnu provozu řidiči přijali a zpomalovací prvky jsou nyní nadbytečné,“ vysvětlil Bureš.

Také upozornil, že aktuálně radnice žádné rozšíření modrých zón nechystá, byť je zde skupina obyvatel, která by si to přála. „Oslovili nás občané z Plavské ulice. Dokonce zpracovali i podrobné dokumenty. My jsme tam pak situaci také prověřovali. Teď se tím bude zabývat dopravní komise a na základě toho se pak posuneme dál. Ale určitě to automaticky neznamená, že bychom tam modré zóny zavedli,“ konstatoval Bureš.

Vnímá, že v případě takového rozšíření může vzniknout nepříjemný precedens, kdy by pak požadovali zavedení stejného systému nárazově i obyvatelé dalších ulic a nebylo by to příliš koncepční. Navíc podle průzkumů města sice na Plavské potíže s parkováním jsou, jenže třeba o sto metrů dál už nikoliv. Tudíž je to hodně i o pohodlnosti.

Řeší parkování na sídlištích

Jisté naopak je, že například na konci sídliště Máj u Branišovského lesa vznikne na točně MHD parkovací dům, který má pomoci řešit obrovský nedostatek volných míst pro auta. Aktuálně vedení města hledá firmu, která vše navrhne a postaví.

„A protože na sídlištích je nedostatek parkovacích míst opravdu velkým problémem, tak to chceme řešit vybudováním dalšího patra nad současnými parkovišti,“ upozornil náměstek.

Je to případ ulice Dr. Bureše na okraji sídliště Máj, kde je velké parkoviště u výpadovky na Zavadilku. Další lokalita je nedaleko v ulici J. Bendy.

„A pak také na sídlišti Vltava,“ dodal Bureš. To vše jsou zatím plány bez přesného časového harmonogramu. Jen parkovací dům na konečné u Branišovského lesa by mohl být hotový zhruba do dvou let.