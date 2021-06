Kraj uzavřel největší zakázku ve své historii, týká se autobusové dopravy

Autobusy ČSAD České Budějovice budou nově obsluhovat hned pět ze sedmi jihočeských okresů. Právě to jsou nejdůležitější změny, které se promítnou v největší zakázce, jakou kdy Jihočeský kraj uzavřel. Zároveň stále chybí cestující, ubylo jich až o 60 procent a vracejí se jen pomalu.

Spolupráci všech tří dopravců a kraje stvrdili v úterý podpisem smlouvy jihočeský hejtman Martin Kuba a šéfové všech tří autobusových společností.

„Podařilo se nám tak zajistit dopravní obslužnost na období mezi roky 2022 až 2032 s tím, že celkově vyjdou tyto služby na 7,4 miliardy korun,“ uvedl hejtman Kuba.



Upřesnil, že kraj dopravcům zaplatí pět miliard a zbylé 2,4 miliardy vyberou na jízdném. „Kraj s novou smlouvou ušetří za deset let až miliardu korun,“ dodal.

Do výběrového řízení rozděleného do sedmi oblastí se přihlásilo celkem osm uchazečů, kteří podali 32 nabídek. Z dosavadní čtveřice dopravců však zůstala jen dvojice, kterou doplní právě severočeská společnost BusLine. Na Táborsku tak od příštího roku plánuje nasadit celkem 55 autobusů značky SOR a Iveco.

„Máme s nimi největší zkušenosti a umíme jim zajistit servis. Pravděpodobně nasadíme zcela nové vozy, ale bude záležet na výrobci, zda stihne splnit takový objem autobusů včas. Jinak bychom nasadili starší vozy,“ vysvětlil konzultant společnosti BusLine Radovan Vrátný s tím, že všechny autobusy budou nízkopodlažní a novější typy budou vybavené i klimatizací.

Vedle Comettu ve výběrovém řízení neuspěl ani strakonický dopravce ČSAD Sttrans, který v regionu s linkovou dopravou skončí po několika desítkách let.



„Chtěli jsme v regionu nasadit jedenáct malých autobusů, ale tendr byl vypsaný na pouhé dva. Podle nás je to pro kraj ztráta. Bylo pro mě překvapení, že se kraj takto rozhodl, s námitkami jsme poté neuspěli,“ reagoval na výsledek výběrového řízení ředitel společnosti Vladimír Warisch.

Hejtman Kuba s ním souhlasí ohledně úspor za údržbu a provoz malých autobusů. Nicméně si není jistý, zda je možné takový typ vozů použít na větší části linek. „Hodně záleží i na tom, jak mají dopravci nastavené oběhy nebo kolik lidí musí mít momentálně nasazených v práci. Ne všude se malé autobusy vyplácejí,“ podotkl Kuba.

V souvislosti s nižší obsazeností se nabízela také varianta využití takzvaných taxi busů, které mají sloužit jako jednorázová hromadná doprava v hůře dostupných obcích.



„Nejsem si však jistý, zda by měly dostatečné uplatnění. Vhodnější by podle mě bylo do takových míst nasadit menší autobusy v rozumném počtu jízd,“ doplnil hejtman.

Návrat školáků do lavic situaci příliš nezměnil

S daleko větším vytížením než v posledních měsících musejí počítat všichni úspěšní dopravci. Ještě nedávno byla totiž část linek kvůli pandemii a nedostatku cestujících dočasně zrušená.

„V této době jsme měli úbytek cestujících opravdu velký. Jen v našem případě se jednalo přibližně o 60 až 70 procent všech cestujících. Naštěstí nám kraj pomohl pokrýt ztráty způsobené pandemií, díky čemuž jsme mohli udržet naše služby,“ vysvětlil Robert Krigar, předseda představenstva GW Bus.

S přechodným úbytkem se potýkali všichni dopravci na jihu Čech. Podle jednatele krajského dopravního koordinátora Jikord Josefa Michálka přestalo autobusy jezdit okolo 60 procent lidí.

„Propad byl znát především u dojíždějících školáků, bohužel ani s obnovením výuky na školách nemohu říci, že by se situace vrátila do stavu před pandemií. Stále nám chybí až 30 procent všech cestujících,“ upozornil Michálek.

Zároveň také ujistil, že prozatím se s novými dopravci nepočítá ani s navýšením jízdného. „Zatím to pro nás není téma. Máme v tuto chvíli jednotný tarif pro celý kraj, který by měla zůstat stejný. Hlavní slovo ale má krajská rada, která do začátku platnosti smlouvy v příštím roce může výši jízdného ještě změnit,“ doplnil.