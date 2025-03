Dražší jízdenky očekávaný zisk nepřinášejí. Dopravní podnik čekal vyšší tržby

Dvacka byla v pohodě, ale když mají cestující v budějovické MHD zaplatit za základní hodinovou jízdenku 30 korun, už si to mnozí rozmyslí.

Zdražení od 1. ledna i tak znamená pro dopravní podnik (DP) miliony korun do rozpočtu navíc. Jenže podle čísel, která má iDNES.cz k dispozici, zatím nemá změna tarifu zdaleka takový efekt, jaký firma i město očekávaly.

„Za jednotlivé jízdenky jsme v lednu a únoru 2025 utržili 16,87 milionu korun, v roce 2024 to za stejné období bylo 14,38 milionu, meziročně tak pozorujeme nárůst tržeb o 17,3 procenta,“ spočítala mluvčí DP Barbora Fišer. Je to tedy meziročně o dva a půl milionu více. Pokud by takový trend pokračoval, vydělá podnik na změně tarifu za rok 15 milionů, předpoklad byl přitom 35.

Někteří cestující zkrátka začali více počítat a zjistili, že už se jim sice pohodlný, ale zároveň dražší nákup, nevyplatí. Potvrzuje to i ředitel DP Slavoj Dolejš.

„Máte pravdu, že v lednu a únoru cestovalo méně lidí, než jsme si naplánovali. Dělali jsme si také analýzu a ukázalo se, že mobilita ve městě byla celkově menší. Mohlo to souviset s nemocností i jarními prázdninami, které byly letos dříve. Takže uvidíme, jaký bude další vývoj,“ reagoval s tím, že tržby čekali vyšší.

Zdůraznil, že si také mnoho cestujících nově pořídilo dlouhodobé kupony, jejichž cena u dospělých zůstala stejná. V tomto ohledu tedy zdražení zafungovalo i motivačně. „Jsou to stovky lidí, kteří k tomu kroku přistoupili. Na výnosech je znát i skutečnost, že teď mají MHD zdarma senioři už od 70 let, před změnou to bylo 75 let,“ vysvětlil Dolejš.

Výrazný dopad by naopak nemělo mít sjednocení tarifu Junior, kdy nyní skupiny dětí od šesti, ale i od 15 let, platí stejně 800 korun ročně.

Server iDNES.cz porovnával ceny krátkodobých jízdenek s dalšími podobně velkými městy, co do počtu obyvatel. Například v Hradci Králově stojí hodina 25 korun, v Ústí nad Labem 24 korun, ale na 45 minut.

Když v Budějovicích vedení města loni oznámilo zvýšení cen jízdenek, tak se hodně cestujících ozývalo právě s tím, zda by se nemohla vrátit do tarifu jízdenka s kratší platností – půlhodinová za zhruba 15 až 20 korun. „Byla by super, za půl hodiny často stihnete dojet skoro přes celé město,“ zmínila jedna z cestujících Hana Šebestová.

O takové změně ale na radnici neuvažovali. I tak dopravní podnik ročně ve velkém dotuje a hradí takzvanou provozní ztrátu. V roce 2023 to bylo přes 357 milionů.

Co se dále týká jízdenek, tak cestující stále více opouštějí ty papírové a kupují virtuální až po nastoupení do vozidla. „V lednu 2025 už cestující zakoupili touto formou 50 procent všech jednotlivých jízdenek, zatímco tištěné tvořily 37 procent prodejů,“ potvrdila mluvčí. „I proto jsme přistoupili k instalaci nových červených odbavovacích zařízení, která nahrazují staré označovače papírových jízdenek,“ navázal Dolejš.

Testují nové vozy

Cestující začínají jezdit v šesti nových mild-hybridních autobusech Iveco, které DP pořídil za téměř 60 milionů. „Jsou to vozy s technologií, kde je k dieselovému motoru ještě baterie, která se dobíjí z rekuperace. Nepotřebujeme tedy žádné dobíjecí stanice a vozy také šetří pohonné hmoty,“ vysvětlil Dolejš.

V testovacím provozu je rovněž první z budoucích 35 dlouhých trolejbusů Škoda 33Tr. „Předpokládáme, že od šestého dubna bychom mohli nasadit na naše linky prvních čtrnáct těchto vozidel,“ upřesnil ředitel. Mají baterie, takže se dokáží odpojit od trolejí a pokračovat dalších 12 kilometrů.