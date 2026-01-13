Nehoda dvou kamionů uzavřela dálnici D3 u Budějovic, omezení potrvá hodiny

Nehoda dvou nákladních vozidel se stala v úterý dopoledne na 128. kilometru dálnice D3 ve směru z Prahy do Českých Budějovic.
„Jeden kamion předjížděl druhý a zřejmě došlo k bočnímu nárazu, po kterém se jedno vozidlo převrátilo na bok napříč dálnicí. Druhé skončilo v příkopu,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Ledovka při této nehodě podle něj nehrála roli. „Dálnice byla mokrá, prosolená. Jednalo se o nesprávný způsob jízdy,“ upřesnil.
|
Uzavírka D8 před hranicemi s Německem skončila, na D7 u Žatce havaroval kamion
Dálnice D3 je ve směru na Budějovice uzavřená. Je třeba za pomoci těžké techniky přeložit náklad. Jeden nákladní vůz převážel nové automobily, druhý potravinářské granule. Nutné bude zajistit provozní tekutiny, které unikaly z jednoho z vozů.
Policisté odklání dopravu u sjezdu na Hlubokou nad Vltavou, objízdná trasa vede přes Borek a Pražskou třídu až do Českých Budějovic. Ve směru na Prahu není žádné omezení. Nehoda se obešla bez zranění.