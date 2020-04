Parkování zdarma po celém městě ucpalo zóny i centrum Českých Budějovic

Má zaplacenou parkovací kartu, když se ale vrátí z práce nebo nákupu, jen složitě hledá volné místo v modré zóně. Nejen na Pražském předměstí, ale prakticky po celých Českých Budějovicích mohou motoristé už přes měsíc stát zdarma, a to i na parkovištích v centru. Důvodem je nouzový stav a vládní nařízení.

Pro jedny skvělá zpráva, pro tisíce obyvatel, kteří si parkování v zónách předplatili, nutné zlo. To bude pokračovat minimálně do konce dubna.

„Okamžitě toho spousta řidičů využila a jezdí autem, aby nemuseli MHD nebo linkovým autobusem. Tady tak zase nejde najít volné místo. Kroužíte ulicemi a hledáte,“ popisuje situaci Jana Nečasová z Pražského předměstí.

Třeba ve středu dopoledne bylo v Resslově ulici či na Jiráskově nábřeží plno. Po zavedení zón loni na konci roku se tam přitom situace zlepšila, jak pro mnoho tamních obyvatel, tak pro krátkodobé stání za poplatek.

Jana Nečasová i další rezidenti a abonenti s parkovacím oprávněním, jež MF DNES oslovila, si proto přejí, aby už se situace vrátila do normálu a zóny zase začaly fungovat.

„Samozřejmě už bychom také uvítali, kdyby se situace stabilizovala. Zatím platí, že nouzový stav trvá do 30. dubna, do té doby tedy i vládní nařízení a parkování ve městě zdarma. Pokud se nic nezmění, tak v květnu začnou zóny opět platit v běžném režimu. Bude to tak i na městských parkovištích,“ vysvětluje Viktor Lavička, náměstek českobudějovického primátora pro dopravu.

Opatření bylo vstřícným krokem pro všechny řidiče, kteří nemusejí v této mimořádné době navíc řešit otázku placení parkovného. Na druhé straně to ovšem znamená kromě problémů pro tisíce jiných motoristů i pořádnou ztrátu v městské kase.

„Za březen to jsou přibližně dva miliony korun, za duben to bude výpadek dalších čtyř milionů, které budou v rozpočtu chybět. A to není vůbec málo,“ počítá Lavička.

Majitele parkovacích oprávnění pak také hodně zajímá, jak se vedení města postaví k tomu, že si zaplatili roční karty, přičemž více než měsíc je nyní zdarma pro všechny, což je pro ně nespravedlivé.

Vždyť v pásmu A v centru pro lidi s trvalým bydlištěm stojí oprávnění dva tisíce ročně, abonenty dokonce deset tisíc. Na předměstí je to pak pro místní 400 nebo 500 korun.

Dostanou slevu na příští rok

„Majitelé oprávnění se dočkají kompenzace. Bude to nejspíš formou slevy. Už jsme se tím zabývali i na kolegiu primátora. Nabízí se několik variant, jak tento stav narovnat. Administrativně nejjednodušší bude, že všem snížíme platbu na rok 2021 poměrně o částku za dobu, kdy bylo stání zdarma,“ vysvětluje náměstek.

A někteří řidiči ještě přidávají, že by město mělo prověřit celkové fungování zón na předměstí. „Večer je efekt nulový. Staroměstská, Plzeňská, všude je prostě plno,“ zmínila například Lenka Krejčíková.

Problém je v tom, že třeba ve Staroměstské žije na malém místě hodně obyvatel a historicky sídliště nepostavili na takový počet stojících aut. Situace přímo v ulici je tak prakticky neřešitelná.

V centru parkují i na zákazech

Nouzový stav v souvislosti s koronavirem celkově s dopravou ve městě hodně zamával. Ulice se zpočátku hodně vyprázdnily a provoz byl na České Budějovice extrémně klidný a bez kolon.

Na druhé straně si motoristé velmi rychle zvykli, že se neplatí za stání ani na náměstí Přemysla Otakara II. či Senovážném a Mariánském. Všude je neustále plno.

Normálně přitom na náměstí Přemysla Otakara II. stojí parkování 60 korun za hodinu, za dvě pak dokonce 150, a tak tam volná místa bývají. To teď neplatí. Někteří navíc uvolnění pravidel pochopili po svém a parkují i podélně na zákazech po všech stranách a i na dalších místech, kde to není dovolené.

Českobudějovičtí strážníci proto ve středu oznámili, že se zaměří na dopravní situaci v historickém centru. „Najdou se řidiči, kteří současné situace zneužívají a parkují i tam, kde je to zakázané,“ uvedla Věra Školková, mluvčí městské policie.

Například v úterý po poledni stála na náměstí Přemysla Otakara II. na místech, kde to není dovolené, dvacítka vozidel. Tak to bylo v posledních dnech pravidlem. Podobné to bylo i v některých přilehlých ulicích u náměstí, například v Krajinské.

V centru Českých Budějovic pak vedení radnice už delší dobu připravuje kroky k tomu, aby dopravu naopak zklidnilo. Souviset to má i s úpravou parkování, dále pak s omezením stovek vozidel denně, které historickým jádrem projíždí a zkracují si tudy cestu.