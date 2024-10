Novou dobíjecí stanici v Budějovicích využijí i řidiči elektromobilů mířící k moři

Přijedete ke stojanu. Auto vám hlásí, že baterie má už jen pětadvacet procent. Začnete nabíjet a mezitím si do nedalekého nákupního centra odskočíte třeba na kávu. Za patnáct minut přijdete k autu, nastartujete a na displeji na vás svítí 65 procent.

Společnost E.ON otevřela u nákupního centra Globus v Českých Budějovicích nový dobíjecí hub. Stanice je největší na jihu Čech.

„Místo jsme vybrali proto, že je pro nás velice výhodné. Nachází se u výpadovky na Písek a brzy se tady začne stavět Severní spojka, která zajistí napojení na dálnici D3 a obchvat Budějovic. Zejména v létě tudy projíždí tisíce lidí do dovolenkových destinací v jižních zemích. Také pro nás bylo zásadní to, aby měli řidiči při dobíjení zázemí v podobě obchodů či restaurací,“ popsal Martin Klíma, jednatel společnosti E.ON Drive Infrastructure.

Nově najdou majitelé elektromobilů u nákupního centra pět stojanů, které mohou najednou obsloužit až deset automobilů. Tři ultrarychlé dobíječky o výkonu až 300 kilowattů (kW) a pak dvě padesátikilowattové. Celkem se jedná o výkon 1 000 kilowattů.

„Když se dnes podíváme na trh s elektroauty, je tu jedna značka, která je schopná přijmout takto obrovský výkon. Takže pro tyto vozy to bude o hodně rychlejší dobíjení, odhadem je to patnáct až dvacet minut do úplného dobití baterie,“ podotkl Klíma.

Na jihu Čech má E.ON stanice pro eletroauta v každém okresním městě i v menších městech, jako jsou třeba Vodňany. Celkem má společnost v kraji 28 dobíjecích hubů.

A jak se budou stavět nové obchvaty či úseky dálnic, budou dobíjecí stanice přibývat. Řidiči mohou využívat u Globusu další 50kW stanici, která je tu už několik let. Ta patří k nejvyužívanějším místům na jihu Čech. Jen letos na ní zákazníci dobíjeli více než 1600krát a dobili přes 27,6 MWh.