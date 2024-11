Tisíce tun strusky končí na skládce u Dívčic, obec se brání trestním oznámením

Mohutnost skládky stále narůstá, navíc odpad podle obecního úřadu znemožňuje přístup k rozvodu veřejného vodovodu. Problém proto řeší se správcem řadu firmou Čevak.

„Firma (vlastník pozemku, kde je struska, pozn. red.) už dostala před třemi lety pokutu a od té doby hromada ještě narostla. Je tam tak 300 tisíc tun strusky dovezené z Rakouska. Podali jsme trestní oznámení na okresním státním zastupitelství,“ uvedl starosta Dívčic Miroslav Stulík. Na případ jako první upozornil Český rozhlas.

Zastupitelé obce řeší skládku od jara. Trestní oznámení je podle nich krajní možností, když všechny pokusy o nápravu doposud selhaly. Struska je na pozemku společnosti Akupi. Jeden ze dvou jednatelů Patrik Pilát o trestním oznámení při položení dotazu ještě nic nevěděl a skládku navíc ani nepovažuje za rizikovou.

„Nebyli jsme kontaktováni žádným orgánem činným v trestním řízení,“ uvedl pro MF DNES.

Jeho společnost tvrdí, že postupuje podle směrnic ministerstva životního prostředí (MŽP) a v souladu s evropskou politikou, která si vzala za cíl druhotně využívat materiály v takzvané cirkulární ekonomice. To znamená šetřit přírodní zdroje kameniva a krajinu obecně. Slévárenskou strusku považuje za umělé kamenivo, které se používá do staveb. Většinou jako podklad pro silnice nebo jejich posypy.

„Snaha kriminalizovat naši podnikatelskou činnost významně poškozuje dobré jméno naší společnosti. Je-li pravda, že vůči nám bylo podáno trestní oznámení, pak zvažujeme, že na svoji obranu podnikneme vůči oznamovateli právní kroky,“ poznamenal Pilát.

Podle MŽP dostala Akupi už v minulosti pokutu za poškozování životního prostředí. Podle ministerstva obsahuje struska nežádoucí prvky, jako jsou fosfáty a sulfidy. Proto podléhá její skladování zvláštním předpisům. Legislativa ji nicméně neoznačuje za nebezpečný odpad.

Poblíž sanují bývalou úpravnu rud

Například minimálně jednou za čtvrt roku se ale musí skládky analyzovat na přítomnost toxických příměsí a po dovezení nesmí být materiál na jednom místě déle než tři měsíce. Analýzy dělaly MŽP i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) na podnět místních obyvatel například při zavážení terénu u stavby technologického parku v českobudějovické lokalitě Světlíky. Regionální ČIŽP přitom zjistila, že hodnoty nežádoucích prvků jsou takříkajíc na hraně.

Strusku dnes používají stavebníci na mnoha stavbách, mimo jiné při prodlužování vzletové dráhy na jindřichohradeckém letišti. Dívčice a jejich okolí jsou přitom odpady zahlcované po mnoho let. Leží nedaleko bývalé úpravny uranových rud MAPE Mydlovary. Pozůstatky po odkalištích jsou stále jednou z největších ekologických zátěží v zemi.

Do děr po nich se navážejí kromě teplárenského popílku i staré pneumatiky. Právě jejich sklad u nádraží v Dívčicích byl léta pro obec velkým problémem. Dalším nešvarem je prašnost při navážení odpadů do odkališť. Dívčice se 600 obyvateli přitom patří do přírodní krajiny Zbudovská blata a prochází zde i evropsky chráněná ptačí rezervace.

Ekologickou zátěž u Mydlovar sanuje od 90. let státní podnik Diamo Ralsko. Zahlazení stop po chemické úpravně rud ze 60. let minulého století už stálo stamiliony korun. Ještě před pěti lety měl podnik v plánu vyčistit území do roku 2024. Teď mu zbývají zavézt a sanovat čtyři poslední odkaliště. Konec prací loni odhadoval na dalších deset let.

Lokalita o rozloze stovek hektarů ležící kromě Dívčic ještě na katastru dalších dvou obcí se i po rekultivaci nebude moci využívat k zemědělství, bydlení nebo rekreaci. Proto tam plánuje postavit společnost ČEZ obrovskou fotovoltaickou elektrárnu.

Podle dívčického starosty Stulíka patří pozemky státu. Státu, respektive podniku Diamo patřil i pozemek, na němž je dnes skládka strusky. Než ho prodal firmě Akupi. Firmu OK Projekt, která sanuje odkaliště po úpravně rud, vlastní poslední ředitel podniku MAPE Mydlovary. Areál s úpravnou fungoval od roku 1962 do roku 1991.