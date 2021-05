V Budějovicích pořádají discgolfovou akademii a chystají i mistrovství Česka

Sport vychází z klasického golfu, namísto holí a míčků však hráči používají různé druhy létajících talířů, jimiž se místo do jamek strefují do nadzemních řetězových košů. Komu se to podaří na nejmenší počet hodů, vyhrává.

„Discgolf je, podobně jako golf, o technice, švihu a načasování, nikoliv o síle. Disk se musí při odhodu maximálně roztočit, jinak daleko nedoletí ani s použitím hrubé síly,“ vysvětluje Ladislav Jukl z místního Budweis Discgolf Clubu, zatímco jeho správný úchop, postoj a nápřah názorně předvádí necelé dvacítce nových příznivců tohoto nenáročného sportu.

Ti se ve Stromovce sešli na discgolfové akademii, kterou tu pro veřejnost pořádají zkušení hráči a trenéři z klubu každou první středu v měsíci. Kdokoliv si zdarma může přijít vyzkoušet základní techniky házení nebo zlepšit svůj styl.

Na první akademii letošního roku dorazily téměř dvě desítky zájemců všech věkových skupin. Někteří drží půjčený disk v ruce poprvé, jiní už přišli s vlastním. Kvůli koronavirovým opatřením společné úvodní lekce loni na podzim přerušili, popularita discgolfu však od začátku pandemie rychle roste.

„Návštěvnost hřiště od loňského roku enormně stoupla a počet členů našeho klubu se zdvojnásobil,“ upřesňuje jeho předseda Tomáš Šustek, který je zároveň členem výkonné rady České asociace discgolfu.

Aktivita je to vhodná takřka pro každého. Discgolf se dá hrát ve skupině i samostatně a zvládnou ho malé děti i jejich prarodiče. Náročný není ani fyzicky, ani finančně, protože kromě disku nevyžaduje žádné další vybavení.

Naprostá většina discgolfových hřišť v republice je navíc přístupná celoročně a zdarma. To budějovické klub pomohl rozšířit z původních devíti jamek na 18, aby se zde mohly konat turnaje vyšší úrovně.

Letos v září tu například budou poprvé pořádat mistrovství republiky v discgolfu. „Je tu ale i alternativní hřiště s devíti koši a kratšími vzdálenostmi mezi nimi, aby si mohli lépe zahrát i nováčci,“ popisuje další z členů klubu Matěj Štěpán.

Těm, kteří přišli na květnovou akademii, trénink ztěžuje občasný vítr. „Pro začátečníky to není úplně ideální, ale naučit se házet ve větru je důležité, protože na tom závisí volba disku,“ zdůvodňuje Štěpán.

Kromě povětrnostních podmínek musí disk za letu překonávat i další překážky. Občas proto skončí na stromě, v rybníku nebo ve strouze.

Ačkoliv se jedná o venkovní sport, hrát se dá celoročně. „Koše i výhoziště tady jsou pořád a disky si každý bude moci od května nově půjčovat ve stánku přímo tady ve Stromovce. Teď je půjčujeme jako klub, ale musíme je sem vždy dovézt, takže jsme rádi, že se nám stánek podařilo prosadit,“ uzavírá předseda klubu.